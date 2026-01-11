Lazio'nun bir yıldızı da Beşiktaş'a! Serdal Adalı transfer için kararlı
Beşiktaş, sol bek transferinde birinci öncelik olarak belirlediği Nuno Tavares için pazarlıklarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Lazio’nun oyuncunun yerini doldurmasının ardından transfer temaslarını yeniden yoğunlaştırdı.
İtalyan kulübü Lazio, bir süre önce Beşiktaş'a, "Sol bek transferimizi yaptıktan sonra görüşebiliriz" yanıtını vermişti. Bu açıklamanın ardından süreç geçici olarak beklemeye alınmıştı.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜŞ
Lazio, aradığı sol beki Villarreal forması giyen Alfonso Pedraza ile doldurmaya hazırlanırken Beşiktaş cephesine yeniden dönüş yaptı. Bu gelişme, Tavares transferinde süreci hızlandırdı.
MAAŞ GÖRÜŞMESİ
Zenit ve Al Ittihad'ın da gündeminde yer alan Nuno Tavares cephesiyle maaş görüşmeleri başlatıldı. Lazio'da yıllık 2 milyon euro kazanan 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle yeni sözleşme şartları masaya yatırıldı.
İNDİRİM YAPMADILAR
Beşiktaş ile Lazio arasındaki bonservis farkını kapatmak adına yoğun mesai harcanırken, İtalyan kulübü henüz indirim yapmaya yanaşmadı. Bunun temel nedeni olarak, oyuncunun bir sonraki satışından Arsenal'in yüzde 35 pay sahibi olması gösteriliyor.
SERDAL ADALI DOĞRULADI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmalarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları en makul seviyede almak için uğraşıyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Nuno Tavares'i transfer etmek için çalışıyoruz."
SEZON PERFORMANSI
Nuno Tavares, bu sezon Lazio formasıyla 10 resmi maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki sol bek, atletik yapısı ve hücuma katkı potansiyeliyle Beşiktaş'ın sol kanat planlamasında önemli bir parça olarak görülüyor.