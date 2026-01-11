Lazio'nun bir yıldızı da Beşiktaş'a! Serdal Adalı transfer için kararlı

Nuno Tavares MAAŞ GÖRÜŞMESİ Zenit ve Al Ittihad'ın da gündeminde yer alan Nuno Tavares cephesiyle maaş görüşmeleri başlatıldı. Lazio'da yıllık 2 milyon euro kazanan 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle yeni sözleşme şartları masaya yatırıldı.

Nuno Tavares İNDİRİM YAPMADILAR Beşiktaş ile Lazio arasındaki bonservis farkını kapatmak adına yoğun mesai harcanırken, İtalyan kulübü henüz indirim yapmaya yanaşmadı. Bunun temel nedeni olarak, oyuncunun bir sonraki satışından Arsenal'in yüzde 35 pay sahibi olması gösteriliyor.