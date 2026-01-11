PODCAST CANLI YAYIN

Lazio'nun bir yıldızı da Beşiktaş'a! Serdal Adalı transfer için kararlı

Beşiktaş, sol bek transferinde birinci öncelik olarak belirlediği Nuno Tavares için pazarlıklarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Lazio’nun oyuncunun yerini doldurmasının ardından transfer temaslarını yeniden yoğunlaştırdı.

Giriş Tarihi:
Lazio'nun bir yıldızı da Beşiktaş'a! Serdal Adalı transfer için kararlı

İtalyan kulübü Lazio, bir süre önce Beşiktaş'a, "Sol bek transferimizi yaptıktan sonra görüşebiliriz" yanıtını vermişti. Bu açıklamanın ardından süreç geçici olarak beklemeye alınmıştı.

Nuno Tavares

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜŞ

Lazio, aradığı sol beki Villarreal forması giyen Alfonso Pedraza ile doldurmaya hazırlanırken Beşiktaş cephesine yeniden dönüş yaptı. Bu gelişme, Tavares transferinde süreci hızlandırdı.

Nuno Tavares

TEKLİF VE ARADAKİ FARK

Beşiktaş, Portekizli sol bek için 11–12 milyon euro bandında teklif niyetini ortaya koydu. Ancak Lazio'nun beklentisinin 15 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki farkın kapatılması için görüşmeler sürüyor.

Nuno Tavares

MAAŞ GÖRÜŞMESİ

Zenit ve Al Ittihad'ın da gündeminde yer alan Nuno Tavares cephesiyle maaş görüşmeleri başlatıldı. Lazio'da yıllık 2 milyon euro kazanan 25 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle yeni sözleşme şartları masaya yatırıldı.

Nuno Tavares

İNDİRİM YAPMADILAR

Beşiktaş ile Lazio arasındaki bonservis farkını kapatmak adına yoğun mesai harcanırken, İtalyan kulübü henüz indirim yapmaya yanaşmadı. Bunun temel nedeni olarak, oyuncunun bir sonraki satışından Arsenal'in yüzde 35 pay sahibi olması gösteriliyor.

Serdal Adalı

SERDAL ADALI DOĞRULADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmalarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları en makul seviyede almak için uğraşıyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Nuno Tavares'i transfer etmek için çalışıyoruz."

Nuno Tavares

SEZON PERFORMANSI

Nuno Tavares, bu sezon Lazio formasıyla 10 resmi maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki sol bek, atletik yapısı ve hücuma katkı potansiyeliyle Beşiktaş'ın sol kanat planlamasında önemli bir parça olarak görülüyor.

Tammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Ligden flaş talipTammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Ligden flaş talip
Tammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Lig'den flaş talip

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler