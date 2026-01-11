Beşiktaş'ta Jota Silva harika döndü

Beşiktaş 'ın Steaua Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında oyuna sonradan dahil olan Jota Silva , kısa sürede etkisini gösterdi. Sahada kaldığı bölümde tempoyu yükselten yıldız futbolcu, hücum hattına canlılık getirdi.

Jota Silva (AA)

1 GOL VE 1 ASİSTLE TAM NOT

Portekizli oyuncu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile tamamlayarak toplamda 2 gole doğrudan katkı sağladı. Jota Silva'nın bu performansı, sakatlık sonrası fiziksel olarak hazır olduğunu net şekilde ortaya koyarken, Beşiktaş adına da olumlu sinyaller verdi.