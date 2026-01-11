Beşiktaş'ta Jota Silva harika döndü
Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Jota Silva, dönüşünü adeta gövde gösterisiyle yaptı. Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönen Portekizli kanat oyuncusu, performansıyla teknik heyet ve taraftarları sevindirdi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın Steaua Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında oyuna sonradan dahil olan Jota Silva, kısa sürede etkisini gösterdi. Sahada kaldığı bölümde tempoyu yükselten yıldız futbolcu, hücum hattına canlılık getirdi.
1 GOL VE 1 ASİSTLE TAM NOT
Portekizli oyuncu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile tamamlayarak toplamda 2 gole doğrudan katkı sağladı. Jota Silva'nın bu performansı, sakatlık sonrası fiziksel olarak hazır olduğunu net şekilde ortaya koyarken, Beşiktaş adına da olumlu sinyaller verdi.
TEKNİK HEYETTEN OLUMLU RAPOR
Hazırlık maçındaki görüntüsüyle beğeni toplayan Jota Silva'nın, önümüzdeki süreçte Beşiktaş'ın hücum planlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Teknik heyet, Portekizli oyuncunun yükselen form grafiğinden memnun.