Beşiktaş rüzgarı arkasına aldı! Filip Jörgensen transfere sıcak

Jörgensen'in kulübü Chelsea, İngiltere dışına kiralayabileceği 6 oyunculuk kontenjanı doldurduğu için genç kaleciyi yalnızca bonservisiyle göndermeyi planlıyordu. Bu durum Beşiktaş 'ın elini zorlarken, Chelsea cephesinden gelen yeni hamle dengeleri değiştirdi.

İngiliz ekibinin, sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırarak Ipswich Town'a kiralamayı düşündüğü öğrenildi. Bu planın hayata geçmesi halinde Chelsea, yurt dışına bir oyuncu daha kiralama hakkı kazanacak.

Filip Jorgensen

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Chelsea, Filip Jörgensen'i Beşiktaş'a kiralık olarak göndermeye sıcak bakabilecek. Siyah-beyazlı yönetim de bu ihtimali yakından takip ediyor.