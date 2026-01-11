PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş rüzgarı arkasına aldı! Filip Jörgensen transfere sıcak

Beşiktaş’ın kale için 1 numaralı hedefi olan Filip Jörgensen ile ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği Danimarkalı eldiven için şartlar değişmeye başladı. Jörgensen, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş rüzgarı arkasına aldı! Filip Jörgensen transfere sıcak

Jörgensen'in kulübü Chelsea, İngiltere dışına kiralayabileceği 6 oyunculuk kontenjanı doldurduğu için genç kaleciyi yalnızca bonservisiyle göndermeyi planlıyordu. Bu durum Beşiktaş'ın elini zorlarken, Chelsea cephesinden gelen yeni hamle dengeleri değiştirdi.

Filip Jorgensen

KENDRY PAEZ FORMÜLÜ

İngiliz ekibinin, sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırarak Ipswich Town'a kiralamayı düşündüğü öğrenildi. Bu planın hayata geçmesi halinde Chelsea, yurt dışına bir oyuncu daha kiralama hakkı kazanacak.

Filip Jorgensen

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Chelsea, Filip Jörgensen'i Beşiktaş'a kiralık olarak göndermeye sıcak bakabilecek. Siyah-beyazlı yönetim de bu ihtimali yakından takip ediyor.

Filip Jorgensen

"COME TO BEŞİKTAŞ" ÇAĞRISI

Beşiktaş taraftarı da transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada organize olarak Danimarkalı kaleciye Instagram üzerinden "Come to Beşiktaş" mesajları göndermeye başladı.

Filip Jorgensen

JÖRGENSEN TRANSFERE SICAK

23 yaşındaki file bekçisinin, düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve bu nedenle Beşiktaş seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, şartların netleşmesini bekliyor.

Tammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Ligden flaş talipTammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Ligden flaş talip
Tammy Abraham ülkesine dönebilir! Premier Lig'den flaş talip

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler