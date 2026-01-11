Beşiktaş rüzgarı arkasına aldı! Filip Jörgensen transfere sıcak
Beşiktaş’ın kale için 1 numaralı hedefi olan Filip Jörgensen ile ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği Danimarkalı eldiven için şartlar değişmeye başladı. Jörgensen, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.
Jörgensen'in kulübü Chelsea, İngiltere dışına kiralayabileceği 6 oyunculuk kontenjanı doldurduğu için genç kaleciyi yalnızca bonservisiyle göndermeyi planlıyordu. Bu durum Beşiktaş'ın elini zorlarken, Chelsea cephesinden gelen yeni hamle dengeleri değiştirdi.
KENDRY PAEZ FORMÜLÜ
İngiliz ekibinin, sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırarak Ipswich Town'a kiralamayı düşündüğü öğrenildi. Bu planın hayata geçmesi halinde Chelsea, yurt dışına bir oyuncu daha kiralama hakkı kazanacak.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Chelsea, Filip Jörgensen'i Beşiktaş'a kiralık olarak göndermeye sıcak bakabilecek. Siyah-beyazlı yönetim de bu ihtimali yakından takip ediyor.
"COME TO BEŞİKTAŞ" ÇAĞRISI
Beşiktaş taraftarı da transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada organize olarak Danimarkalı kaleciye Instagram üzerinden "Come to Beşiktaş" mesajları göndermeye başladı.
JÖRGENSEN TRANSFERE SICAK
23 yaşındaki file bekçisinin, düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve bu nedenle Beşiktaş seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, şartların netleşmesini bekliyor.