Beşiktaş'ta Gabriel Pauiista ayrılığın eşiğine geldi

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın bu sezon neredeyse vazgeçilmezi olan Gabriel Paulista'nın yönetime ayrılık talebini ilettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekipte Sergen Yalçın'ın özellikle son dönemde en çok güvendiği isimlerin başında gelen Gabriel Paulista, bu sezon forma giydiği 17 maçın 16'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Deneyimli savunmacının bu performansına rağmen takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

KENDİSİ AÇIKLAYACAK

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın, ayrılık kararını Beşiktaş yönetimine ilettiği ifade ediliyor. Ailevi sebepler nedeniyle ülkesine dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun, bu kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşabileceği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 1366 dakika sahada kalan 35 yaşındaki Gabriel Paulista'nın, siyah-beyazlı kulüple 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ayrılıkla ilgili sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

