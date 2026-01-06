Beşiktaş'ta Gabriel Pauiista ayrılığın eşiğine geldi

Siyah-beyazlı ekipte Sergen Yalçın'ın özellikle son dönemde en çok güvendiği isimlerin başında gelen Gabriel Paulista, bu sezon forma giydiği 17 maçın 16'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Deneyimli savunmacının bu performansına rağmen takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.