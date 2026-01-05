Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Zuriko Davitashvili Avrupa'dan talip yağıyor

Saint-Étienne formasıyla Fransa'da adeta fırtına gibi esen Davitashvili, sergilediği oyunla yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'nın önemli liglerinden de ilgi görmeye başladı. 24 yaşındaki futbolcu, kanat hattındaki dinamizmi ve skor katkısıyla birçok kulübün radarına girdi.

Daha önce Beşiktaş 'ın transfer listesinde yer alan Gürcü yıldız için bu kez Fenerbahçe 'nin de resmi olarak devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattını güçlendirmek adına Davitashvili'yi yakından takip ettiği belirtiliyor.

Zuriko Davitashvili

EVERTON VE BENFICA DA TAKİPTE

Foot Mercato'nun haberine göre; bu sezon Ligue 1'de 17 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Zuriko Davitashvili, Ocak ayının en çok konuşulan transfer adaylarından biri olmaya aday. Gürcü oyuncu için İngiltere Premier League ekibi Everton ile Portekiz devi Benfica'nın da ciddi şekilde devrede olduğu aktarıldı.

SAINT-ÉTIENNE SATIŞA SICAK DEĞİL

Oyuncunun yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edilirken, Ligue 1'e yükselme mücadelesi veren Saint-Étienne cephesinin ise en golcü ismini ara transfer döneminde bırakmaya pek niyetli olmadığı vurgulandı. Fransız kulübünün, sezon sonuna kadar Davitashvili'yi kadroda tutmak konusunda kararlı bir tutum sergilediği kaydedildi.

