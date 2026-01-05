Beşiktaş'ta Quilindschy Hartman
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol bek transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu bölgeye yapılacak takviyeyi kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor. Listedeki isimlerden biri de Quilindschy Hartman.
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam transferinden vazgeçti. Siyah-beyazlıların, genç oyuncunun yaşadığı sakatlığın ardından bu transferi rafa kaldırdığı öğrenildi. Hadjam'dan vazgeçilmesiyle birlikte yönetim, listedeki alternatif isimlere yöneldi.
YENİ HEDEF HARTMAN
Beşiktaş'ın sol bek için yeni hedefi ise Burnley forması giyen Quilindschy Hartman oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu için resmi temaslara hazırlanıyor. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Burnley'e transfer teklifi sunması bekleniyor.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Burnley formasıyla 15 maçta görev alan Quilindschy Hartman, 4 asistlik katkı sağladı. Hücum yönüyle öne çıkan sol bek, Beşiktaş'ın transfer listesindeki öncelikli isimler arasında yer alıyor.