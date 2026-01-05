Beşiktaş'a Portekizli file bekçisi! Rui Silva da listeye eklendi
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, kaleci pozisyonu için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, bu bölgeye yapılacak takviyeyi öncelikler arasına aldı. Adaylardan biri de Rui Silva.
Beşiktaş, Chelsea forması giyen Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen ile yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, genç eldiven için temaslarını sürdürürken transfer şartlarını değerlendirmeye devam ediyor.
ALTERNATİF İSİM BELİRLENDİ
Jörgensen transferinde olası bir pürüz yaşanması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, alternatif bir ismi de listesine ekledi. Siyah-beyazlılar, süreci riske atmamak adına farklı seçenekler üzerinde duruyor.
RUI SILVA TRANSFER LİSTESİNDE
Beşiktaş, Jörgensen'in alternatifi olarak Sporting Lizbon forması giyen 31 yaşındaki Portekizli kaleci Rui Silva'yı transfer listesine aldı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen deneyimli eldivenin, Portekiz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Rui Silva, bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Portekizli kaleci bu karşılaşmalarda 16 gol yerken, 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.