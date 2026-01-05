Beşiktaş'a Portekizli file bekçisi! Rui Silva da listeye eklendi

Beşiktaş, Chelsea forması giyen Danimarkalı kaleci Filip Jörgensen ile yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, genç eldiven için temaslarını sürdürürken transfer şartlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Rui Silva (EPA) ALTERNATİF İSİM BELİRLENDİ Jörgensen transferinde olası bir pürüz yaşanması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş yönetimi, alternatif bir ismi de listesine ekledi. Siyah-beyazlılar, süreci riske atmamak adına farklı seçenekler üzerinde duruyor.