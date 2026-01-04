Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta David Jurasek ayrıldı

Orkun Kökçü (AA)

"DÖRT TRANSFER YAPACAĞIZ"

Mevcut kadro planlamasına da değinen Kılıç, Beşiktaş'ın dört transfer yapma hakkı bulunduğunu hatırlatarak, "İki yabancı oyuncu kampa katılmadı, ayrıca iki genç oyuncu alma hakkımız var. Bu dört transferi yapacağız. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Aradığımız isimler, kendi takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli oyuncular. Kulüpleriyle anlaşmaya çalışıyoruz, büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

İsim vermekten kaçınan Kılıç, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Oyuncularla anlaştık ama kulüpleriyle anlaşmadığımız için isim vermek doğru olmaz."