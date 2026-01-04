Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta David Jurasek ayrıldı
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah beyazlıların transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıç, David Jurasek'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Ayrıca 4 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade etti.
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırdı.
Asbaşkan Murat Kılıç, yaptığı açıklamada Çek sol bekin gönderildiğini belirterek, kadrolarına 4 transfer yapacaklarını belirtti.
"DÖRT TRANSFER YAPACAĞIZ"
Mevcut kadro planlamasına da değinen Kılıç, Beşiktaş'ın dört transfer yapma hakkı bulunduğunu hatırlatarak, "İki yabancı oyuncu kampa katılmadı, ayrıca iki genç oyuncu alma hakkımız var. Bu dört transferi yapacağız. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Aradığımız isimler, kendi takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli oyuncular. Kulüpleriyle anlaşmaya çalışıyoruz, büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.
İsim vermekten kaçınan Kılıç, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Oyuncularla anlaştık ama kulüpleriyle anlaşmadığımız için isim vermek doğru olmaz."
"JURASEK AYRILDI"
Ekonomik dengeye de dikkat çeken Beşiktaş Asbaşkanı, kulübün geleceğini riske atmak istemediklerini belirtti. Gelir getirecek projelerin de yolda olduğunu söyleyen Kılıç, öncelikli transfer bölgelerini ise net şekilde ifade etti: "Stoper, sol bek ve 6-8 oynayabilecek bir oyuncu önceliğimiz. Sol bekte Jurasek ayrıldı, bu bölgeler şu an boş. Fırsat transferi olursa santrfor ya da kanat da gündeme gelebilir."
RAFA SILVA AÇIKLAMASI
Takımda geleceği tartışılan Rafa Silva hakkında da konuşan Murat Kılıç, kulüp içinde herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Kılıç, "Rafa Silva kampa katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Ne Sergen Hoca'nın, ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir problemi yok. Kendisi isterse oynar, bizlik bir durum yok. Normal süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.