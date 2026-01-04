Beşiktaş orta sahadaki yıldızını buldu! Denis Zakaria bombası patlayabilir

Beşiktaş yönetiminin, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu uzun süredir izlediği ve sezonun ikinci yarısı için şartları araştırdığı öğrenildi. Fizik gücü, savunma katkısı ve lider özellikleriyle öne çıkan Zakaria, teknik heyetin de beğenisini kazanmış durumda.

Denis Zakaria (AFP) MONACO'NUN BONSERVİS TALEBİ Fransız temsilcisi Monaco'nun, Denis Zakaria için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. İsviçreli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.