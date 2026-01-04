PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş orta sahadaki yıldızını buldu! Denis Zakaria bombası patlayabilir

Ara transfer döneminde ses getirmek isteyen Beşiktaş, orta saha için önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Monaco forması giyen Denis Zakaria’yı yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş orta sahadaki yıldızını buldu! Denis Zakaria bombası patlayabilir

Beşiktaş yönetiminin, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu uzun süredir izlediği ve sezonun ikinci yarısı için şartları araştırdığı öğrenildi. Fizik gücü, savunma katkısı ve lider özellikleriyle öne çıkan Zakaria, teknik heyetin de beğenisini kazanmış durumda.

Denis Zakaria (AFP)

MONACO'NUN BONSERVİS TALEBİ

Fransız temsilcisi Monaco'nun, Denis Zakaria için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. İsviçreli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Denis Zakaria (AFP)

GALATASARAY MAÇI DETAYI

Zakaria, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanan maçta 90 dakika sahada kaldı. Monaco'nun kaptanı olan tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın 50. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti ancak vuruşunda milli kaleciyi geçemedi.

Denis Zakaria (AFP)

SEZON PERFORMANSI

Denis Zakaria, bu sezon Monaco formasıyla 10 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli ön libero bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken, 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

Beşiktaştan golcü operasyonu! Sergen Yalçının yeni prensi August Priske
Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Sergen Yalçın'ın yeni prensi August Priske