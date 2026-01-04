Beşiktaş'ta Lucas Piton transferi sona yaklaştı

25 yaşındaki sol bekin transferinde taraflar son noktaya geldi. Anlaşmanın 7 milyon euro civarında tamamlanması bekleniyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması halinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Lucas Piton'un Antalya kampına yetişmesi planlanıyor.

Lucas Piton (Takvim Foto Arşiv)

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Hücum katkısıyla öne çıkan Lucas Piton, bu sezon Vasco da Gama formasıyla 55 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.