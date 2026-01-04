Beşiktaş'ta Lucas Piton transferi sona yaklaştı
Transfer döneminde yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş, kadro yapılanmasında ilk olarak sol bek transferini sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda bu bölge için yürütülen çalışmalar kritik aşamaya ulaştı.
Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam'ın sakatlık durumunun netleşmesi sonrası rota Brezilya'ya çevrildi. Beşiktaş yönetimi, Vasco da Gama forması giyen Lucas Piton ismini listenin ilk sırasına aldı.
TRANSFERDE SON AŞAMA
25 yaşındaki sol bekin transferinde taraflar son noktaya geldi. Anlaşmanın 7 milyon euro civarında tamamlanması bekleniyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması halinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Lucas Piton'un Antalya kampına yetişmesi planlanıyor.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Hücum katkısıyla öne çıkan Lucas Piton, bu sezon Vasco da Gama formasıyla 55 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı sol bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.