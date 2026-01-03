Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Sergen Yalçın'ın yeni prensi August Priske
Spot: Beşiktaş, forvet hattını genç ve fizik gücü yüksek bir isimle güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, İsveç Ligi ekibi Djurgården’de forma giyen 21 yaşındaki August Priske için resmi temaslara başladı.
Forvet hattına takviye planlayan Beşiktaş, transferde rotasını Kuzey Avrupa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, İsveç temsilcisi Djurgården forması giyen August Priske'yi gündemine aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki genç forvetin, kadroda Tammy Abraham ve El Bilal Touré'ye alternatif olarak düşünülmesi planlanıyor.
AVRUPA KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Danimarka Milli Takımı formasını da giyen August Priske, 5 Ağustos 2024 tarihinde Djurgården'e transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen genç golcü, Avrupa kulüplerinin scout listelerinde yer alıyor.
Beşiktaş cephesinde, gelecek yıllarda Avrupa futboluna damga vurması beklenen isimler arasında gösterilen Priske için ciddi bir ilgi olduğu belirtiliyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da genç forveti beğendiği ve transfer için resmi temasların başladığı ifade ediliyor. Yönetim, süreci kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.
1.95'LİK BOYUYLA CEZA SAHASINDA BÜYÜK TEHDİT
August Priske, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor. 1.95 metrelik boyu, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle rakip savunmalara zor anlar yaşatan Priske, kafa golleriyle öne çıkıyor. Ayrıca hem sağ hem sol ayağını etkili kullanabilmesi, hücumda çok yönlü bir profil çizmesini sağlıyor.
PSV EINDHOVEN ALTYAPISINDAN ÇIKTI
Avrupa futbolunun son dönemde dikkat çeken genç forvetlerinden biri olan August Priske, futbola PSV Eindhoven altyapısında başladı.
PSV U18 takımında 24 maçta 18 gol, 4 asist üreterek toplam 22 gole doğrudan katkı sağlayan Priske, bu performansın ardından Djurgården'in yolunu tuttu.
DANİMARKA MİLLİ TAKIMI GÜNDEMİNDE
Djurgården formasıyla 2025 yılında büyük çıkış yakalayan Priske, Danimarka basınında da yakından takip ediliyor. Danimarka U21 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncunun, A Milli Takım için de adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'in, 21 yaşındaki forveti yakından izlediği aktarılıyor.