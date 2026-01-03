Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Sergen Yalçın'ın yeni prensi August Priske

Forvet hattına takviye planlayan Beşiktaş , transferde rotasını Kuzey Avrupa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, İsveç temsilcisi Djurgården forması giyen August Priske'yi gündemine aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki genç forvetin, kadroda Tammy Abraham ve El Bilal Touré'ye alternatif olarak düşünülmesi planlanıyor.

August Priske

AVRUPA KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Danimarka Milli Takımı formasını da giyen August Priske, 5 Ağustos 2024 tarihinde Djurgården'e transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro olarak gösterilen genç golcü, Avrupa kulüplerinin scout listelerinde yer alıyor.

Beşiktaş cephesinde, gelecek yıllarda Avrupa futboluna damga vurması beklenen isimler arasında gösterilen Priske için ciddi bir ilgi olduğu belirtiliyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da genç forveti beğendiği ve transfer için resmi temasların başladığı ifade ediliyor. Yönetim, süreci kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.