Her şey o rapora bağlı! Beşiktaş'a Mateo Kovacic önerisi

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giymiş olan Mateo Kovacic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş 'a önerildi. Inter, Real Madrid ve Chelsea gibi üst düzey takımlarda görev alan, kariyerini şu anda Premier Lig devi Manchester City 'de sürdüren tecrübeli orta saha için siyah-beyazlı kulüp içerisinde bir değerlendirme dosyası açıldığı öğrenildi.

Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv)

"YENİ GEDSON" PROFİLİ ARANIYOR

Beşiktaş'ta teknik ve idari kadronun, orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen, tempoyu yükseltebilecek bir profil aradığı biliniyor. Bu kapsamda "yeni Gedson" benzetmesi yapılan oyuncu tipine uygun isimler incelenirken, Kovacic'in de bu çerçevede listeye eklendiği ifade ediliyor.