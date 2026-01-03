Her şey o rapora bağlı! Beşiktaş'a Mateo Kovacic önerisi
Ara transfer döneminde orta saha için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’a dikkat çekici bir isim önerildi. Siyah-beyazlıların, özellikle 6 numara pozisyonu için yürüttüğü arayışta son olarak Manchester City’nin Hırvat yıldızı Mateo Kovacic gündeme geldi. Ancak deneyimli futbolcunun sakatlık durumu imzanın önündeki en büyük engel. Bu nedenle gelecek rapora göre hareket edilecek.
Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giymiş olan Mateo Kovacic, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Inter, Real Madrid ve Chelsea gibi üst düzey takımlarda görev alan, kariyerini şu anda Premier Lig devi Manchester City'de sürdüren tecrübeli orta saha için siyah-beyazlı kulüp içerisinde bir değerlendirme dosyası açıldığı öğrenildi.
"YENİ GEDSON" PROFİLİ ARANIYOR
Beşiktaş'ta teknik ve idari kadronun, orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen, tempoyu yükseltebilecek bir profil aradığı biliniyor. Bu kapsamda "yeni Gedson" benzetmesi yapılan oyuncu tipine uygun isimler incelenirken, Kovacic'in de bu çerçevede listeye eklendiği ifade ediliyor.
SAKATLIK DETAYI KRİTİK NOKTA
31 yaşındaki Hırvat futbolcunun ekim ayında yaşadığı ayak bileği sakatlığı, transfer sürecindeki en kritik başlık olarak öne çıkıyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Kovacic'in, şubat ayı itibarıyla tamamen hazır hale gelmesinin beklendiği bildirildi.
YÖNETİM TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin, oyuncunun geçmiş sakatlık durumu ve mevcut fiziksel seviyesi nedeniyle şu aşamada temkinli bir tutum sergilediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Kovacic için henüz Manchester City cephesiyle resmi bir temasa geçmediği, sürecin öncelikle sağlık raporları üzerinden ilerleyeceği belirtildi.
RAPOR SONRASI KARAR VERİLECEK
Kovacic'in sağlık durumuna ilişkin detaylı raporların incelenmesinin ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor. 2023 yılından bu yana Manchester City forması giyen ve kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha için, raporların olumlu gelmesi halinde İngiliz kulübüne resmi teklif yapılabileceği ifade ediliyor.
Beşiktaş cephesi, mali şartların uygun bulunması durumunda bu transferi devre arasında sonuçlandırma ihtimalini masada tutuyor.