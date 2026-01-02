PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Rafa Silva'nın yerine Mario Stroeykens

Beşiktaş, kış transferi için rotayı Belçika’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Anderlecht’in genç yıldızı Mario Stroeykens için resmi temaslara başladı.

Sezona beklentilerin uzağında başlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemine bu kez Belçika'dan dikkat çeken bir isim geldi.

Mario Stroeykens (Takvim Arşiv)

HEDEF YENİDEN STROEYKENS

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Demokratik Kongolu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi.

Mario Stroeykens (Takvim Arşiv)

ANDERLECHT BONSERVİSTE ISRARCI

Haberde yer alan bilgilere göre Anderlecht cephesi, Stroeykens'in kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakmıyor. Belçika temsilcisinin genç oyuncu için doğrudan bonservisli bir satış planladığı ve bu yönde Beşiktaş'a geri dönüş yaptığı ifade edildi.

Mario Stroeykens (Takvim Arşiv)

GENÇ YAŞINA RAĞMEN DİKKAT ÇEKİYOR

Hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabilen Mario Stroeykens, tekniği ve oyun zekâsıyla öne çıkıyor. Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun yaşı ve potansiyeli nedeniyle transferi yakından takip ettiği belirtiliyor.

Mario Stroeykens (Takvim Arşiv)

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Anderlecht formasıyla 22 resmi maçta süre alan Mario Stroeykens, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

