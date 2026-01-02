Beşiktaş 10 numarasını buldu! Rafa Silva'nın yerine Mario Stroeykens
Beşiktaş, kış transferi için rotayı Belçika’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Anderlecht’in genç yıldızı Mario Stroeykens için resmi temaslara başladı.
Sezona beklentilerin uzağında başlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemine bu kez Belçika'dan dikkat çeken bir isim geldi.
HEDEF YENİDEN STROEYKENS
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Demokratik Kongolu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi.
ANDERLECHT BONSERVİSTE ISRARCI
Haberde yer alan bilgilere göre Anderlecht cephesi, Stroeykens'in kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakmıyor. Belçika temsilcisinin genç oyuncu için doğrudan bonservisli bir satış planladığı ve bu yönde Beşiktaş'a geri dönüş yaptığı ifade edildi.
GENÇ YAŞINA RAĞMEN DİKKAT ÇEKİYOR
Hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabilen Mario Stroeykens, tekniği ve oyun zekâsıyla öne çıkıyor. Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun yaşı ve potansiyeli nedeniyle transferi yakından takip ettiği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Anderlecht formasıyla 22 resmi maçta süre alan Mario Stroeykens, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.