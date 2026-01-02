Beşiktaş 10 numarasını buldu! Rafa Silva'nın yerine Mario Stroeykens

Sezona beklentilerin uzağında başlayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemine bu kez Belçika'dan dikkat çeken bir isim geldi.

Mario Stroeykens (Takvim Arşiv) HEDEF YENİDEN STROEYKENS Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Anderlecht forması giyen Mario Stroeykens'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Demokratik Kongolu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi.