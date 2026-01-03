Beşiktaş Filip Jörgensen'i bekliyor! Transfer için top Chelsea'de

Teknik ve idari kadronun raporları doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ta, kaleci tercihi için gençlik, potansiyel ve gelişim kriterleri ön plana çıktı. Premier Lig'de Chelsea forması giyen 21 yaşındaki Jörgensen, bu profilin en uygun adaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı eldiveni yeni kaleci yapılanmasının merkezine koymuş durumda.

Filip Jörgensen (AFP) CHELSEA İLE MASAYA OTURULDU Filip Jörgensen'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesinin ardından taraflar arasında ilk resmi temaslar kuruldu. Beşiktaş yönetimi, genç kaleci için 1,5 sezonluk kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklifini Chelsea'ye iletti. İngiliz kulübünün ise bu teklife karşılık olarak, yalnızca sezon sonuna kadar kiralama ve zorunlu satın alma maddesi talep ettiği öğrenildi.