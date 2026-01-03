Beşiktaş Filip Jörgensen'i bekliyor! Transfer için top Chelsea'de
Beşiktaş’ta kaleci hattında köklü bir değişim gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli file bekçisi Mert Günok ile vedaya hazırlanırken, kaleyi uzun vadede güvenle emanet edebileceği genç bir isme teslim etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda öne çıkan isim, Chelsea’nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen oldu. Danimarkalı kaleci gelmeye sıcak ancak İngiliz devi henüz kararını vermedi.
Teknik ve idari kadronun raporları doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ta, kaleci tercihi için gençlik, potansiyel ve gelişim kriterleri ön plana çıktı. Premier Lig'de Chelsea forması giyen 21 yaşındaki Jörgensen, bu profilin en uygun adaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı eldiveni yeni kaleci yapılanmasının merkezine koymuş durumda.
CHELSEA İLE MASAYA OTURULDU
Filip Jörgensen'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesinin ardından taraflar arasında ilk resmi temaslar kuruldu. Beşiktaş yönetimi, genç kaleci için 1,5 sezonluk kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklifini Chelsea'ye iletti. İngiliz kulübünün ise bu teklife karşılık olarak, yalnızca sezon sonuna kadar kiralama ve zorunlu satın alma maddesi talep ettiği öğrenildi.
JÖRGENSEN'İN TERCİHİ OYNAMAK
Chelsea'de düzenli forma şansı bulamayan Filip Jörgensen'in, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade ediliyor. Genç kalecinin, sürekli oynayabileceği ve sorumluluk alacağı bir takımda gelişimini sürdürme fikrine sıcak baktığı, bu nedenle Beşiktaş seçeneğini ciddi biçimde değerlendirdiği belirtiliyor.
PAZARLIKTA SON VİRAJA GİRİLDİ
Beşiktaş ile Chelsea arasındaki görüşmelerin, kiralama süresi ve satın alma şartları üzerinden devam ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, şartları kendi lehine çevirmek için temaslarını sürdürürken, transferin kaderi Chelsea'nin vereceği nihai karara bağlı. Taraflar arasındaki sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.