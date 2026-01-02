Beşiktaş'ta Fabio Silva sesleri!

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham, Beşiktaş'ta tartışmalı bir ilk yarıyı geride bıraktı. Beşiktaş, bu nedenle devre arasında hücum hattına da takviye düşünüyor.

Beşiktaş 'ın hedeflerinden birinin de Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.



Yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan 22.5 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'a imza atan Portekizli futbolcu, Dortmund'da bu sezon 16 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Fabio Silva, yaz transfer döneminde transfer olduğu Borussia Dortmund ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.