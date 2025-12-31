PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! O yıldız için flaş talep

Ara transfer dönemine günler kala Beşiktaş’ta transfer gündemi hız kazandı. Siyah-beyazlı ekip, kadroda eksik görülen sol kanat mevkisi için çalışmalarını sürdürürken Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş’ın, Benfica forması giyen genç bir oyuncu için farklı bir transfer modeli üzerinde durduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! O yıldız için flaş talep

Beşiktaş'ın sol kanat transferi için Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Norveçli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Portekiz ekibiyle temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

RAFA SILVA TAKAS PAKETİNDE

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Beşiktaş, bu transfer sürecinde dikkat çekici bir öneri sundu. Siyah-beyazlıların, Benfica'nın yeniden kadrosuna katmak istediği Rafa Silva'yı takas paketine dahil etmeyi gündeme getirdiği aktarıldı. Bu teklifin, Schjelderup transferi için masaya konulduğu öne sürüldü.

Andreas Schjelderup (EPA)Andreas Schjelderup (EPA)

ROMA DA DEVREDE

Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş'ın bu transferde elini çabuk tutması gerekiyor. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Andreas Schjelderup için oldukça ısrarlı olduğu ve görüşmeleri ileri bir aşamaya taşıdığı ifade edildi. Bu durum, transfer yarışını daha da kızıştırdı.

Andreas Schjelderup (EPA)Andreas Schjelderup (EPA)

5 GOLLÜK KATKI

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Andreas Schjelderup'un Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla 21 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen Avrupa'da edindiği tecrübe, oyuncunun birçok kulübün radarında yer almasına neden oldu.

David Jurasek Slavia Prag ile görüşüyorDavid Jurasek Slavia Prag ile görüşüyor
David Jurasek Slavia Prag ile görüşüyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den SDG'ye uyarı: İsrail'in tetikçisi olmak yerine 10 Mart'a uyun!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB'den uyarı: SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor | "Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak"
Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? "Divine Circus" uyuşturucu ağı çözülüyor
Astral kafa... Yusuf Güney'in uyuşturucu sonucu belli oldu!
Galatasaray'a 25 milyon euroluk yıldız! Transferi kimse beklemiyordu
Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı! 90 kişilik ekip bölgede
Gazze'yi yıkan İsrail'in Türkiye oyunu tutmadı! Katil Netanyahu'nun veto dayatması Trump duvarına çarptı
Başkan Erdoğan'ın 2025 yılı Gazze ile geçti! Ankara "barış" diplomasinin merkez üssü oldu: Trump ve Putin'le kaç kez görüştü?
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre kararı!
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!
Türkiye enerjide vites yükseltti! "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sahaya iniyor
Tedesco'dan Nkunku mesajı!
Müge Anlı'da çifte cinayet itirafı! Çetrefil sarmalının kilit ismi "anne"
Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de yıldızlar geçidi! Ünlüler atv’de yarışacak