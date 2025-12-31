Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! O yıldız için flaş talep
Ara transfer dönemine günler kala Beşiktaş’ta transfer gündemi hız kazandı. Siyah-beyazlı ekip, kadroda eksik görülen sol kanat mevkisi için çalışmalarını sürdürürken Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş’ın, Benfica forması giyen genç bir oyuncu için farklı bir transfer modeli üzerinde durduğu öne sürüldü.
Beşiktaş'ın sol kanat transferi için Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u gündemine aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Norveçli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda Portekiz ekibiyle temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi.
RAFA SILVA TAKAS PAKETİNDE
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Beşiktaş, bu transfer sürecinde dikkat çekici bir öneri sundu. Siyah-beyazlıların, Benfica'nın yeniden kadrosuna katmak istediği Rafa Silva'yı takas paketine dahil etmeyi gündeme getirdiği aktarıldı. Bu teklifin, Schjelderup transferi için masaya konulduğu öne sürüldü.
ROMA DA DEVREDE
Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş'ın bu transferde elini çabuk tutması gerekiyor. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Andreas Schjelderup için oldukça ısrarlı olduğu ve görüşmeleri ileri bir aşamaya taşıdığı ifade edildi. Bu durum, transfer yarışını daha da kızıştırdı.
5 GOLLÜK KATKI
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Andreas Schjelderup'un Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla 21 resmi maçta görev aldı ve 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen Avrupa'da edindiği tecrübe, oyuncunun birçok kulübün radarında yer almasına neden oldu.