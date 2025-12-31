David Jurasek Slavia Prag ile görüşüyor





Beşiktaş'ın ayrılık görüşmelerine başladığı Jurasek de geleceği konusunda yeni adımlar atmaya başladı.



Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği David Jurasek, ülkesi Çekya'dan eski takımı Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyor.



25 yaşındaki David Jurasek, Beşiktaş'ta bu sezon 17 maçta görev aldı.