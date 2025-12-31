Beşiktaş'ta yol ayrımı! O isim eski takımına dönüyor
Beşiktaş’ta ara transfer dönemine yaklaşılırken kadroda düşünülmeyen isimlerden biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı ekipte son haftalarda forma şansı bulamayan Norveçli sağ bek Jonas Svensson’un, devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ta ligde oynanan son 8 karşılaşmada süre alamayan Jonas Svensson'a, teknik heyet tarafından yeni planlamada yer almadığı bilgisi iletildi. Bu gelişmenin ardından 32 yaşındaki savunmacının ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemin ilk sıralarına taşındı.
ROSENBORG YENİDEN DEVREDE
Norveç basınından Adresseavisen'in haberine göre Svensson'un eski kulübü Rosenborg, deneyimli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Svensson için temasların başlatıldığı ifade edildi.
OYUNCU CEPHESİ DÖNÜŞE SICAK
Ailesiyle birlikte Trondheim'da bir ev satın alan Jonas Svensson'un, altyapısından yetiştiği Rosenborg'a dönmeye istekli olduğu aktarıldı. Norveçli futbolcunun, bu transferin gerçekleşmesi adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğu da belirtiliyor.
ROSENBORG KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Jonas Svensson, Rosenborg formasıyla geçirdiği 6 sezonda toplam 229 resmi karşılaşmada görev aldı. Norveçli savunmacı bu süreçte 18 gol atarken 38 asistlik katkı sağladı. Svensson, Ocak 2017'de Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve burada 2,5 sezon forma giyen Svensson, Ocak 2024'te bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla 71 maça çıkan Norveçli sağ bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.