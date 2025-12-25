Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına kanca! Bonservisi soruldu

Transfermarkt'ta yer alan habere göre Beşiktaş, sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hrvoje Smolcic ile ilgili bilgi aldı. Siyah-beyazlıların, savunma hattı için alternatifleri değerlendirdiği ve Smolcic'i yakından takip ettiği ifade edildi.

Hrvoje Smolcic (İHA) ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI 25 yaşındaki Hırvat futbolcu, asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sol bekte de görev yapabiliyor. Bu özelliği, Smolcic'i Beşiktaş teknik heyeti için cazip bir seçenek haline getiriyor.