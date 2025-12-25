Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına kanca! Bonservisi soruldu
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına tanıdık bir isme yöneldi. Siyah-beyazlıların, stoper transferi için Hrvoje Smolcic’in durumunu sorduğu öğrenildi.
Transfermarkt'ta yer alan habere göre Beşiktaş, sezonu Kocaelispor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hrvoje Smolcic ile ilgili bilgi aldı. Siyah-beyazlıların, savunma hattı için alternatifleri değerlendirdiği ve Smolcic'i yakından takip ettiği ifade edildi.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
25 yaşındaki Hırvat futbolcu, asıl mevkisi stoper olmasına rağmen sol bekte de görev yapabiliyor. Bu özelliği, Smolcic'i Beşiktaş teknik heyeti için cazip bir seçenek haline getiriyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Piyasa değeri 2 milyon euro olan Hrvoje Smolcic, bu sezon Kocaelispor formasıyla 12 maça çıktı. Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
FRANKFURT GEÇMİŞİ
Eintracht Frankfurt, Hrvoje Smolcic'i 2022/23 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka'dan 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Alman kulübüyle sözleşmesi devam eden oyuncunun geleceği, ara transfer döneminde netlik kazanacak.
Beşiktaş'ın Smolcic için resmi adım atıp atmayacağı, Frankfurt'un ve oyuncunun vereceği karara göre şekillenecek.