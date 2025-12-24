Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 futbolcu için girişim başladı
2025 yılını Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, özellikle savunma ve orta saha bölgeleri için somut adımlar atmaya başladı.
Beşiktaş'ta sol bek transferi için ilk aday Jaouen Hadjam oldu. Siyah-beyazlılar, Young Boys forması giyen 20 yaşındaki sol bek için İsviçre ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.
ORTA SAHADA İLK HEDEF SALİH ÖZCAN
Beşiktaş'ta orta saha transferinde ise ilk sırada Salih Özcan yer alıyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, siyah-beyazlıları bu transferde temkinli davranmaya yöneltti. Beşiktaş, yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemezken, Borussia Dortmund ile görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
OYUNCULAR BEŞİKTAŞ'A SICAK
Hem Jaouen Hadjam hem de Salih Özcan'ın, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtildi. Bu durum, siyah-beyazlı yönetimin elini transfer görüşmelerinde güçlendiriyor.
STOPER İÇİN YENİ İSİMLER GÜNDEME GELEBİLİR
Beşiktaş'ta stoper transferi için de çalışmalar devam ediyor. Gündemde bulunan Emmanuel Agbadou'nun yanı sıra, ilerleyen günlerde savunma hattı için yeni isimlerin de listeye eklenmesi bekleniyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Young Boys formasıyla bu sezon 26 maçta süre alan Jaouen Hadjam, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Borussia Dortmund'da bu sezon geri planda kalan Salih Özcan ise yalnızca 4 maçta 21 dakika forma şansı bulabildi.
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER TRAFİĞİ SÜRECEK
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta, önümüzdeki günlerde temasların artması ve yeni isimlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, hem kısa vadeli başarı hem de uzun vadeli kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.