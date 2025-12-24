Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 futbolcu için girişim başladı

Beşiktaş 'ta sol bek transferi için ilk aday Jaouen Hadjam oldu. Siyah-beyazlılar, Young Boys forması giyen 20 yaşındaki sol bek için İsviçre ekibiyle resmi görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.

Salih Özcan (AA)

ORTA SAHADA İLK HEDEF SALİH ÖZCAN

Beşiktaş'ta orta saha transferinde ise ilk sırada Salih Özcan yer alıyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, siyah-beyazlıları bu transferde temkinli davranmaya yöneltti. Beşiktaş, yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemezken, Borussia Dortmund ile görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.