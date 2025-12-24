Beşiktaş'tan savunmaya geleceğin yıldızı! Transferini duyurdular

Gustavo Martins (GZH)

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI

Beşiktaş cephesinin Gustavo Martins için yaklaşık 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Gremio'nun ise genç stoper için beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.