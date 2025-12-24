PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan savunmaya geleceğin yıldızı! Transferini duyurdular

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Brezilya’dan genç bir stoper için harekete geçtiği öğrenildi.

GZH'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'da forma giyen Gustavo Martins'i transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki savunmacının menajerlik ekibiyle ilk teması kurdu.

Gustavo Martins (GZH)Gustavo Martins (GZH)

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI

Beşiktaş cephesinin Gustavo Martins için yaklaşık 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Gremio'nun ise genç stoper için beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Gustavo Martins (GZH)Gustavo Martins (GZH)

GUSTAVO MARTINS'İN PERFORMANSI

2023 yılında Gremio A Takımı'na yükselen Gustavo Martins, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Brezilyalı stoper, mavi-siyahlı formayla bugüne kadar 87 resmi maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Gustavo Martins (GZH)Gustavo Martins (GZH)

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Gustavo Martins, söz konusu karşılaşmalarda toplam 4.965 dakika sahada kaldı. Genç savunmacı bu süreçte 14 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Martins, Beşiktaş'ın savunma planlamasında önemli bir aday olarak değerlendiriliyor.

Gustavo Martins (GZH)Gustavo Martins (GZH)

TRANSFERDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yönetiminin, Gustavo Martins transferini uygun şartlar oluşması halinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların savunma hattı için alternatif isimlerle de temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

