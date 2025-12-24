Beşiktaş'tan savunmaya geleceğin yıldızı! Transferini duyurdular
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Brezilya’dan genç bir stoper için harekete geçtiği öğrenildi.
GZH'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'da forma giyen Gustavo Martins'i transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki savunmacının menajerlik ekibiyle ilk teması kurdu.
BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI
Beşiktaş cephesinin Gustavo Martins için yaklaşık 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Gremio'nun ise genç stoper için beklentisinin 6 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
GUSTAVO MARTINS'İN PERFORMANSI
2023 yılında Gremio A Takımı'na yükselen Gustavo Martins, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Brezilyalı stoper, mavi-siyahlı formayla bugüne kadar 87 resmi maça çıktı ve 9 gol kaydetti.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Gustavo Martins, söz konusu karşılaşmalarda toplam 4.965 dakika sahada kaldı. Genç savunmacı bu süreçte 14 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Martins, Beşiktaş'ın savunma planlamasında önemli bir aday olarak değerlendiriliyor.
TRANSFERDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş yönetiminin, Gustavo Martins transferini uygun şartlar oluşması halinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların savunma hattı için alternatif isimlerle de temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.