Sergen Yalçın'dan isyan! "Burası Anadolu takımı değil"

Sergen Yalçın ; "Öncelikle bence güzel bir maç oldu. İki camiaya yakışır bir müsabaka oldu. Kazanmak çok önemliydi, hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun tamamında fazla pozisyonlarımız var. Bugün oyuncularımın yaptığı en önemli şey oyun planına sadık kalmalarıydı. Son haftalarda takımımız fiziksel gelişim gösterdi, bunu oyuna da yansıtıyoruz. Son anlarda attığımız gol belki de o sonuç alamama durumumuzun bir dönüm noktasıydı. Bizim adımıza oldukça olumlu bir maçtı." dedi.

Sergen Yalçın (AA)

Eleştirilerini hakem yönetimine çeviren Sergen Yalçın; "Taraftarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum. Biraz da sabır diliyorum. İyi antrenman yapıyor oyuncularımız, futbol canlı bir oyun. Taraftarımızdan beklentimiz hocasına, başkanına, oyuncusuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Hakemler için çok konuşmuyoruz ama bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için, tecrübemiz var anlıyoruz bunu. Hakem arkadaşların maçları ortada yönetmesi gerekiyor. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırmadı. Bence performansları çok kötü. Daha adil olmaları lazım. Dışarıdan çok belli oluyor. Bırak onlar mücadele etsin. Kim iyiyse bırakın o kazansın. Rakibe gelince veriyorsun penaltıyı, Orkun'un pozisyonu var, ona yok. Verse penaltıyı kim niye verdin diyebilir mi? Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. 70 dakika 10 kişi oynadık derbi maçında. Burası da Beşiktaş, Anadolu takımı değil burası. Bunu da herkes bilsin" ifadelerini kullandı.