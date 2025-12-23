Sergen Yalçın'dan isyan! "Burası Anadolu takımı değil"
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Kadıköy’de alınan galibiyet sonrası önemli mesajlar verdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte gruplara 3 puanla başlamayı başardı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın; "Öncelikle bence güzel bir maç oldu. İki camiaya yakışır bir müsabaka oldu. Kazanmak çok önemliydi, hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun tamamında fazla pozisyonlarımız var. Bugün oyuncularımın yaptığı en önemli şey oyun planına sadık kalmalarıydı. Son haftalarda takımımız fiziksel gelişim gösterdi, bunu oyuna da yansıtıyoruz. Son anlarda attığımız gol belki de o sonuç alamama durumumuzun bir dönüm noktasıydı. Bizim adımıza oldukça olumlu bir maçtı." dedi.
Eleştirilerini hakem yönetimine çeviren Sergen Yalçın; "Taraftarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum. Biraz da sabır diliyorum. İyi antrenman yapıyor oyuncularımız, futbol canlı bir oyun. Taraftarımızdan beklentimiz hocasına, başkanına, oyuncusuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Hakemler için çok konuşmuyoruz ama bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için, tecrübemiz var anlıyoruz bunu. Hakem arkadaşların maçları ortada yönetmesi gerekiyor. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırmadı. Bence performansları çok kötü. Daha adil olmaları lazım. Dışarıdan çok belli oluyor. Bırak onlar mücadele etsin. Kim iyiyse bırakın o kazansın. Rakibe gelince veriyorsun penaltıyı, Orkun'un pozisyonu var, ona yok. Verse penaltıyı kim niye verdin diyebilir mi? Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. 70 dakika 10 kişi oynadık derbi maçında. Burası da Beşiktaş, Anadolu takımı değil burası. Bunu da herkes bilsin" ifadelerini kullandı.