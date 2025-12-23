Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart tepkisi! "Basma yok oyna devam"

Milot Rashica ve Levent Mercan (İHA)

"BASMA YOK! OYNA DEVAM!"

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu pozisyon için "Basma yok! Oyna devam!" ifadeleri kullanıldı. Bu mesajla hakemin oyunu devam ettirmesine göndermede bulunuldu.