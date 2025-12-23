PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart tepkisi! "Basma yok oyna devam"

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin devre arasında siyah-beyazlı kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyona sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Derbinin ilk yarısında Orkun Kökçü'nün yerde kaldığı pozisyon, Beşiktaş cephesinde tartışma yarattı. Siyah-beyazlılar, İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye müdahalesinin yer aldığı görüntüyü paylaşarak hakem kararına tepki gösterdi.

Milot Rashica ve Levent Mercan (İHA)Milot Rashica ve Levent Mercan (İHA)

"BASMA YOK! OYNA DEVAM!"

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu pozisyon için "Basma yok! Oyna devam!" ifadeleri kullanıldı. Bu mesajla hakemin oyunu devam ettirmesine göndermede bulunuldu.

Sebastian Szymanski (İHA)Sebastian Szymanski (İHA)

TARAFTARDAN YOĞUN YORUM

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın paylaşımına kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda kişi paylaşıma yorumla destek verdi.

