Dünya devinin yıldızı Kartal'a! Transferde 1 numara bulundu

Filip Jorgensen (AFP) DÜNYA KUPASI HEDEFİ TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR Ada basınında yer alan haberlerde, 23 yaşındaki file bekçisinin Dünya Kupası öncesinde ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği vurgulandı. Bu durumun, Beşiktaş'ın transfer ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor.

Filip Jorgensen (REUTERS) VILLARREAL'DEN CHELSEA'YE TRANSFER OLMUŞTU Filip Jorgensen, geçtiğimiz sezonun başında Villarreal'den Chelsea'ye 24,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Genç kaleci, Londra ekibinde önemli bir yatırım olarak görülüyor.