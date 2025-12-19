Dünya devinin yıldızı Kartal'a! Transferde 1 numara bulundu
Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kazanırken, siyah-beyazlılar kaleci takviyesi için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Kartal’ın, Premier Lig devi Chelsea’nin genç file bekçisiyle yakından ilgilendiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de 26 puanla beşinci sırada bulunan Beşiktaş'ta, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek adına önemli hamleler planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, birçok mevki için alternatifleri değerlendirirken, kaleci pozisyonu da öncelikli bölgeler arasında yer alıyor.
KALE İÇİN PREMIER LİG HAMLESİ
Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun bulunduğu kalede rekabeti artırmak isteyen Beşiktaş'ın, transferde rotasını Premier Lig'e çevirdiği belirtildi. Siyah-beyazlıların kaleci listesinde Chelsea forması giyen bir ismin üst sıralarda yer aldığı öne sürüldü.
FILIP JORGENSEN YAKIN TAKİBE ALINDI
beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Chelsea'nin Danimarkalı kalecisi Filip Jorgensen'i yakından takip ediyor. İngiliz ekibinde Robert Sanchez'in ardından ikinci kaleci konumunda bulunan Jorgensen'in, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ TRANSFERİ ETKİLEYEBİLİR
Ada basınında yer alan haberlerde, 23 yaşındaki file bekçisinin Dünya Kupası öncesinde ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği vurgulandı. Bu durumun, Beşiktaş'ın transfer ihtimalini güçlendirdiği belirtiliyor.
VILLARREAL'DEN CHELSEA'YE TRANSFER OLMUŞTU
Filip Jorgensen, geçtiğimiz sezonun başında Villarreal'den Chelsea'ye 24,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Genç kaleci, Londra ekibinde önemli bir yatırım olarak görülüyor.
CHELSEA KARİYERİ VE PERFORMANSI
Danimarkalı file bekçisi, Chelsea formasıyla şu ana kadar 29 resmi maçta görev aldı ve toplam 2.604 dakika sahada kaldı. Jorgensen bu süreçte kalesinde 30 gol görürken, 10 karşılaşmada ise gole izin vermedi.
SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR
Filip Jorgensen'in Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2031 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre genç kalecinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.