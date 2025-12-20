Beşiktaş'ta Tammy Abraham şoku! Maça devam edemedi

Rizespor karşısında 3 puan mücadelesi veren Beşiktaş, büyük bir şok yaşadı. Trabzonspor derbisinde El Bilal Toure'nin oyundan atılması nedeniyle dezavantajlı duruma düşen Kartal'da bu kez de Abraham şoku yaşandı.

İngiliz golcü, karşılaşmanın 17. dakikasında baş dönmesi sebebiyle karşılaşmaya devam edemedi.

Yıldız oyuncunun yerine Devrim Şahin görev yaptı ve ilk kez Dolmabahçe'de forma giydi. İleri uçta Milot Rashica oynadı.