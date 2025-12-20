PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Tammy Abraham şoku! Maça devam edemedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor ile karşılaştı. Siyah beyazlıların yıldızı Tammy Abraham, baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ta Tammy Abraham şoku! Maça devam edemedi

Rizespor karşısında 3 puan mücadelesi veren Beşiktaş, büyük bir şok yaşadı. Trabzonspor derbisinde El Bilal Toure'nin oyundan atılması nedeniyle dezavantajlı duruma düşen Kartal'da bu kez de Abraham şoku yaşandı.

İngiliz golcü, karşılaşmanın 17. dakikasında baş dönmesi sebebiyle karşılaşmaya devam edemedi.

Yıldız oyuncunun yerine Devrim Şahin görev yaptı ve ilk kez Dolmabahçe'de forma giydi. İleri uçta Milot Rashica oynadı.

5 maç sonra kadroya alınan Rafa Silvaya tepki!5 maç sonra kadroya alınan Rafa Silvaya tepki!
5 maç sonra kadroya alınan Rafa Silva'ya tepki!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Beşiktaş - Rizespor | CANLI
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi
AK Parti’den CHP Lideri Özel’e “FETÖ” Tepkisi
MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü
Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş