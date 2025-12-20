PODCAST CANLI YAYIN

Rafa Silva 5 maç sonra kadroda

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, uzun süren ayrılığın ardından yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.


Rafa Silva 5 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta bir süredir yaşanan Rafa Silva belirsizliğinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin kararıyla Portekizli oyuncu, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklanan kadroya alındı.



5 MAÇLIK ARANIN ARDINDAN DÖNÜŞ

Bu gelişmeyle birlikte Rafa Silva, 5 maçlık aranın ardından yeniden Beşiktaş maç kadrosuna döndü. 32 yaşındaki futbolcunun karşılaşmada süre alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

