Serdar Adalı'dan yabancı VAR açıklaması! "Talebimizi ilettik ateşle oynuyorlar"
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, TFF yönetimiyle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, sezonun ikinci yarısı için VAR hakemi talep ettiklerini söyledi. Ayrıca MHK Başkanı Ferhat Gündüz ile ilgili de önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaret gerçekleştiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
"YABANCI VAR TALEBİMİZİ İLETTİK"
Hakem takviyesi istediklerini söyleyen Serdal Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim." ifadelerini kullandı.
Yabancı VAR hakemi için talepte bulunduklarını belirten Serdal Adalı sözlerini şöyle sürdürdü; "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi."
"HATALAR ALEYHİMİZE OLUYOR"
Yapılan hataların aleyhlerine olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyorum. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar. Son noktadayız artık! Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız!" diye konuştu.
Gaziantep FK maçındaki pozisyonlar için konuşan Serdal Adalı şu sözlerle devam etti:
"Lehimize bir şey istemiyoruz ama aleyhimize de olmasın. Bizim penaltı beklentimiz var, Gaziantep'in de oldu. Sakatlanmış, bizde de Jota en az iki ay yok. Yabancı VAR'la ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İnşallah iyi değerlendirirler."
"RESMEN ATEŞLE OYNUYORLAR"
Halil Umut Meler için konuşan Serdal Adalı şu sözlerle cümlelerini noktaladı: "Geçtiğimiz maçta iyi bir maç yönetti. Dünkü maçta VAR'a geldi. Ama böyle bir şey yok! Sorunlu olduğumuz bir hakemi tekrar denemek. Kusura bakmasınlar resmen ateşle oynuyorlar."