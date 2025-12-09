Serdar Adalı'dan yabancı VAR açıklaması! "Talebimizi ilettik ateşle oynuyorlar"

Serdal Adalı (AA) "HATALAR ALEYHİMİZE OLUYOR" Yapılan hataların aleyhlerine olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyorum. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar. Son noktadayız artık! Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız!" diye konuştu.

Serdal Adalı (AA) Gaziantep FK maçındaki pozisyonlar için konuşan Serdal Adalı şu sözlerle devam etti: "Lehimize bir şey istemiyoruz ama aleyhimize de olmasın. Bizim penaltı beklentimiz var, Gaziantep'in de oldu. Sakatlanmış, bizde de Jota en az iki ay yok. Yabancı VAR'la ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İnşallah iyi değerlendirirler."