Monaco'yu ikiye ayırdı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan karşılaşmada Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenmesinin ardından Avrupa Basını, Siyah-Beyazlı takımın bu başarısını manşetlerine taşıdı. Grubu'nda 3'te3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta özellikle Cenk Tosun'un en dikkat çeken isim olduğu belirten bazı gazeteler "Zaferin arkasındaki isim" manşetini attı.



"BEŞİKTAŞ MONACO'YU İKİYE KATLADI"

Fransa basının geniş yer ayırdığı Monaco-Beşiktaş için attığı manşetlerden en dikkat çekeni ise Le Figaro'nun attığı "Tosun Monaco'yu cezalandırdı, Monaco'nun geçen sezonki kalitesi artık yok" başlığı dikkat çekti. Le Figaro, Cenk Tosun için ise Tosun "ağır vasıta" manşetini attığı haberinde "26 yaşındaki milli futbolcunun transfer piyasalarındaki yükselişi bir şans değil, belki en "gösterişli" hücum futbolcusu degil ama "şeytani bir randımana" sahip. Daha önce Porto'ya gol atan Tosun, Monaco'yu Quaresma'nun isabetli ortasına müthiş bir kafa vurarak ve "fırsatçı" bir şut ile avladı ve Jemerson ile Glik'e kabus gibi bir gece yaşattı" diye yazdı.



Ünlü Fransız gazetesi L'Equipe ise Şenol Güneş'in basın toplantısında söylediği "Grupta hala herşey olabilir, Monaco'nun tur atlama şansı devam ediyor" sözlerini manşetlerine taşıdı. Gazete Cenk Tosun'u da maçın adamı seçti.