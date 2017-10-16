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'ta Talisca krizi

Kartal'ın Brezilyalı yıldızı 'nın, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı ileri sürüldü.
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  • 16 Ekim 2017, Pazartesi 07:54
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