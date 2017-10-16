Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı ileri sürüldü.
Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın, Süper Lig maçlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını göstermemesinin, oyuncuların arasında problem yaratmaya başladığı ileri sürüldü.
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