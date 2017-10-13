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'dan olay açıklamalar

'ın golcüsü 'un Ekim sayısında yer alan açıklamalarında dikkat çeken sözler...
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  • 13 Ekim 2017, Cuma 13:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sarıkanarya sarıkanarya

ulan bükemediniz bileği öpün..başkanından malzemecisine kadar ağlıyorlar resmen inleyen nağmeler şarkısını tekbir ağızdan söylüyorlar gibi..yazıklar olsun..her zamanda yeniyor fener sizi.bakın kendi sahanızdada yeneceğiz unutma bunu..ağlak adamlar

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cevapla 13.10.2017 14:47
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