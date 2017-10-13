Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un Ekim sayısında yer alan açıklamalarında dikkat çeken sözler...
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ulan bükemediniz bileği öpün..başkanından malzemecisine kadar ağlıyorlar resmen inleyen nağmeler şarkısını tekbir ağızdan söylüyorlar gibi..yazıklar olsun..her zamanda yeniyor fener sizi.bakın kendi sahanızdada yeneceğiz unutma bunu..ağlak adamlar
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kalan karakter 1000
ulan bükemediniz bileği öpün..başkanından malzemecisine kadar ağlıyorlar resmen inleyen nağmeler şarkısını tekbir ağızdan söylüyorlar gibi..yazıklar olsun..her zamanda yeniyor fener sizi.bakın kendi sahanızdada yeneceğiz unutma bunu..ağlak adamlar
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.