Kanarya'dan muhteşem dönüş! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 60-59 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 60-59 yenerek 1-0 öne geçti. Serinin ikinci mücadelesi de sarı lacivertlilerin evinde oynanacak
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisindeki ilk maçta Anadolu Efes'i 60-59 mağlup etti.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 6-21
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 21-34
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES: 36-51
SERİ ATAŞEHİR'DE DEVAM EDECEK
Şampiyonluk hedefleyen iki takımın mücadelesindeki ikinci maç yine Fenerbahçe'nin evinde oynanacak. İki takım 3 Haziran'da karşılaşacak.
