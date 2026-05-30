Beşiktaş GAİN Galatasaray MCT Technic'i yenip yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i 71-68 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Kartal, Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.

  • Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yenerek yarı finale yükseldi.
  • Serinin üçüncü ve son maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı.
  • Beşiktaş GAİN, bu sonuçla yarı finale adını yazdırarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
  • Galatasaray MCT Technic, çeyrek finalde elenerek sezonu tamamladı.
  • Çeyrek final serisinde ilk iki maçta takımlar birer galibiyet almıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi. Serinin üçüncü ve son maçında sahasında rakibini ağırlayan siyah-beyazlı ekip, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak yarı final biletini aldı.

DERBİDE KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i 71-68 mağlup etti. Son anlara kadar büyük heyecanın yaşandığı mücadelede siyah-beyazlılar hata yapmadı.

SERİ 2-1 TAMAMLANDI

Çeyrek final serisinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etmişti. Serinin kaderini belirleyen üçüncü karşılaşmada parkeden galip ayrılan Beşiktaş, seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray sezonu çeyrek finalde kapattı

YARI FİNAL BİLETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar arasına katıldı. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı başardı.

GALATASARAY'IN SEZONU SONA ERDİ

Galatasaray MCT Technic ise play-off çeyrek finalinde turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı ekip, seriyi 2-1 kaybederek sezonu kapattı.

Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol

