Anadolu Efes hata yapmadan yarı finalde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom’u 77-70 mağlup etti. Seriyi 2-0 kazanan lacivert-beyazlı ekip yarı finale yükseldi.
- Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 77-70 yenerek yarı finale yükseldi.
- İlk çeyrek 17-16 Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlanırken, Anadolu Efes devreye 37-31 önde girdi.
- Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Anadolu Efes, son çeyreğe 61-54 önde girdi.
- Türk Telekom'un son çeyrekteki 11-0'lık serisine rağmen Anadolu Efes, maçı 77-70 kazandı.
- Seriyi 2-0 ile geçen Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Safiport Erokspor arasındaki serinin galibiyle karşılaşacak.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom engelini kayıpsız geçti. Serinin ikinci maçında Ankara deplasmanına çıkan lacivert-beyazlı ekip, rakibini 77-70 mağlup ederek yarı final biletini aldı.
İLK ÇEYREKTE DENGE HAKİMDİ
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk beş dakikalık bölümde Türk Telekom 9-7 üstünlük kurarken, Anadolu Efes Şehmus Hazer'in üçlüğüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-16 önde tamamladı.
EFES DEVREYE ÖNDE GİRDİ
İkinci çeyrekte PJ Dozier'in dış atışlarıyla etkili olan Anadolu Efes, farkı kısa süreliğine dört sayıya çıkardı. Ribauntlarda üstünlük kuran Türk Telekom dengeyi sağlasa da son bölümde oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Efes, soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, boyalı alandan bulduğu sayılarla çift haneli fark yakaladı. Türk Telekom'un geri dönüş çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, son periyoda 61-54 önde girdi.
TÜRK TELEKOM DİRENDİ AMA YETMEDİ
Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Türk Telekom, 11-0'lık seriyle öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın kritik bölümünde Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois sahneye çıktı. Son dakikalarda hata yapmayan Anadolu Efes, parkeden 77-70 galip ayrıldı.
YARI FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR
Serinin ilk maçını da 86-75 kazanan Anadolu Efes, çeyrek final eşleşmesini 2-0 ile geçti. Lacivert-beyazlı ekip yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Safiport Erokspor arasındaki serinin galibiyle karşılaşacak.
LARKIN TAKIMINI TAŞIDI
Anadolu Efes'te Shane Larkin 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vincent Poirier 14, PJ Dozier ile Ercan Osmani ise 9'ar sayılık katkı verdi. Türk Telekom'da ise Anthony Smith 18, Braian Angola Simonovic ve Kyle Alexander 15'er sayıyla mücadele etti.