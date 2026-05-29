Anadolu Efes hata yapmadan yarı finalde

Seriyi 2-0 ile geçen Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Safiport Erokspor arasındaki serinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk beş dakikalık bölümde Türk Telekom 9-7 üstünlük kurarken, Anadolu Efes Şehmus Hazer'in üçlüğüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte PJ Dozier'in dış atışlarıyla etkili olan Anadolu Efes, farkı kısa süreliğine dört sayıya çıkardı. Ribauntlarda üstünlük kuran Türk Telekom dengeyi sağlasa da son bölümde oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Efes, soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

YARI FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Serinin ilk maçını da 86-75 kazanan Anadolu Efes, çeyrek final eşleşmesini 2-0 ile geçti. Lacivert-beyazlı ekip yarı finalde Fenerbahçe Beko ile Safiport Erokspor arasındaki serinin galibiyle karşılaşacak.

LARKIN TAKIMINI TAŞIDI

Anadolu Efes'te Shane Larkin 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vincent Poirier 14, PJ Dozier ile Ercan Osmani ise 9'ar sayılık katkı verdi. Türk Telekom'da ise Anthony Smith 18, Braian Angola Simonovic ve Kyle Alexander 15'er sayıyla mücadele etti.

Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol