Galatasaray MCT Technic Beşiktaş GAİN'i 78-75 yenip seriyi eşitledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final 2. maçında Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, siyah beyazlıları 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Galatasaray MCT Technic, çeyrek finalde Beşiktaş'ı mağlup etti ve seriyi eşitlemeyi başardı.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 21-23
2. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 40-39
3. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 54-60

Yarı finale yükselecek takım 3. maçın ardından belli olacak

SERİ 3. MAÇA KALDI

Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN arasında yarı finale yükselecek takım, 3. maçta alınacak skorla belirlenecek.

Trabzonspor Basketbol çeyrek finalde elendi

TRABZONSPOR ELENDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 94-78 mağlup oldu. Bordo-mavililer seriyi 2-0 kaybederek sezonu noktaladı.

Fırtına, ikinci periyotta ürettiği 26 sayıyla skoru dengeledi. Trabzonspor, soyunma odasına 48-48'lik eşitlikle girdi.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Konuk ekip, son çeyreğe 74-64 üstün girdi.

Final periyodunda da istediği geri dönüşü yapamayan bordo mavililer, mücadeleden 94-78 mağlup ayrıldı.

