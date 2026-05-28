Galatasaray MCT Technic Beşiktaş GAİN'i 78-75 yenip seriyi eşitledi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final 2. maçında Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, siyah beyazlıları 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 21-23
2. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 40-39
3. ÇEYREK | Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 54-60
SERİ 3. MAÇA KALDI
Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN arasında yarı finale yükselecek takım, 3. maçta alınacak skorla belirlenecek.
TRABZONSPOR ELENDİ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Trabzonspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 94-78 mağlup oldu. Bordo-mavililer seriyi 2-0 kaybederek sezonu noktaladı.
Fırtına, ikinci periyotta ürettiği 26 sayıyla skoru dengeledi. Trabzonspor, soyunma odasına 48-48'lik eşitlikle girdi.
Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi. Konuk ekip, son çeyreğe 74-64 üstün girdi.
Final periyodunda da istediği geri dönüşü yapamayan bordo mavililer, mücadeleden 94-78 mağlup ayrıldı.