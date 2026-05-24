Nefes kesen finalde kazanan Yunanlar! Olympiakos EuroLeague şampiyonu

THY EuroLeague'de şampiyon belli oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da düzenlenen Final Four'da şampiyonluğa Olympiakos uzandı. Kırmızı beyazlılar, İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 yenerek kupaya uzandı.

Nefes kesen finalde kazanan Yunanlar! Olympiakos EuroLeague şampiyonu
  • Olympiakos, THY EuroLeague'de şampiyon oldu.
  • Yunan temsilcisi, Final Four'da Fenerbahçe Beko ve Real Madrid'i yenerek zafere ulaştı.
  • Olympiakos, EuroLeague şampiyonluk sayısını 4'e yükseltti.
  • Son şampiyonluklarını 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında elde etmişlerdi.
  • Panathinaikos'un 7 EuroLeague kupası bulunuyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de şampiyon Olympiakos oldu. Yunan temsilcisi, Atina'da düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun ardından İspanyol ekibi Real Madrid'i de yenerek mutlu sona ulaşmayı başardı.

Olympiakos ile Real Madrid finalde karşılaştı

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | OLYMPIAKOS - REAL MADRID: 19-26
2. ÇEYREK | OLYMPIAKOS - REAL MADRID: 46-44
3. ÇEYREK | OLYMPIAKOS - REAL MADRID: 61-65

Olympiakos ile Real Madrid arasındaki final nefes kesti

YILLARDIR SÜREN ÖZLEM SONA ERDİ

Olympiakos, Real Madrid'i yenerek elde ettiği EuroLeague şampiyonluğu ile birlikte hasretine son verdi. Atina'nın kırmızı beyazlı ekibi son olarak 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste olmak üzere iki kez kupayı müzesine götürmüştü.

Ayrıca Atina temsilcisi şampiyonluk sayısını 4'e yükseltti. Ezeli rakibi Panathinaikos'un ise 7 kupası bulunuyor.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol

