Nefes kesen finalde kazanan Yunanlar! Olympiakos EuroLeague şampiyonu
THY EuroLeague'de şampiyon belli oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da düzenlenen Final Four'da şampiyonluğa Olympiakos uzandı. Kırmızı beyazlılar, İspanyol devi Real Madrid'i 92-85 yenerek kupaya uzandı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de şampiyon Olympiakos oldu. Yunan temsilcisi, Atina'da düzenlenen Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun ardından İspanyol ekibi Real Madrid'i de yenerek mutlu sona ulaşmayı başardı.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | OLYMPIAKOS - REAL MADRID: 19-26
2. ÇEYREK | OLYMPIAKOS - REAL MADRID: 46-44
3. ÇEYREK | OLYMPIAKOS - REAL MADRID: 61-65
YILLARDIR SÜREN ÖZLEM SONA ERDİ
Olympiakos, Real Madrid'i yenerek elde ettiği EuroLeague şampiyonluğu ile birlikte hasretine son verdi. Atina'nın kırmızı beyazlı ekibi son olarak 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste olmak üzere iki kez kupayı müzesine götürmüştü.
Ayrıca Atina temsilcisi şampiyonluk sayısını 4'e yükseltti. Ezeli rakibi Panathinaikos'un ise 7 kupası bulunuyor.