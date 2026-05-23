Fenerbahçe'nin tepkisi sonrası EuroLeague'den özür
EuroLeague Final Four organizasyonunda Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı öncesi yaşanan kriz geceye damga vurdu. Biletli Fenerbahçe taraftarlarının salona alınmaması, güvenlik zafiyetleri ve oyuncu ailelerinin yaşadığı problemler organizasyona yönelik sert tepkileri beraberinde getirdi. EuroLeague yönetimi özür diledi.
Hızlı Özet Göster
- Basketbol EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda Atina'da Fenerbahçe Beko ile Olympiacos B.C. maçı öncesinde organizasyon sorunları yaşandı.
- Fenerbahçe taraftarları geçerli biletleri olmasına rağmen salona giriş yapamadı ve Telekom Center önünde uzun kuyruklar oluştu.
- Yunan güvenlik güçleri ile EuroLeague görevlilerinin koordinasyon eksikliği nedeniyle girişlerde karmaşa yaşandı ve Olympiakos taraftarlarının kontrolsüz içeri alınması tepkilere neden oldu.
- Fenerbahçeli basketbolcuların ailelerinin salona geç ulaşması ve tribünlerdeki güvenlik zafiyeti krizi büyüttü.
- EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO Chus Bueno, yaşanan kriz sonrası Fenerbahçe taraftarlarından özür diledi.
Basketbol EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, Atina'da yaşanan krizlerle gündeme oturdu. Fenerbahçe Beko ile Olympiacos B.C. arasında oynanan mücadele öncesinde yaşanan organizasyon sorunları büyük tepki çekti.
BİLETLİ TARAFTARLAR DIŞARIDA KALDI
Karşılaşma öncesinde birçok Fenerbahçe taraftarı, geçerli biletleri bulunmasına rağmen salona giriş yapamadı. Telekom Center önünde uzun kuyruklar oluşurken bilet kontrol sistemindeki aksaklıklar nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı.
Yunan güvenlik güçleri ile EuroLeague görevlilerinin koordinasyon eksikliği nedeniyle girişlerde ciddi karmaşa ortaya çıktı. Bazı Olympiakos taraftarlarının kontrol yapılmadan içeri alınması ise tepkileri daha da artırdı.
GÜVENLİK ZAFİYETİ KRİZİ BÜYÜTTÜ
Fenerbahçeli taraftarların farklı tribünlerde Yunan taraftarlarla yan yana oturtulması salondaki güvenlik tartışmalarını büyüttü. Tribünlerde yaşanan bazı gerginliklere polis müdahale etti.
Salon çevresindeki düzensizlik ve kontrol eksikliği, Final Four organizasyonunun güvenlik altyapısını da tartışmaya açtı.
OYUNCU AİLELERİ DE MAĞDUR OLDU
Fenerbahçeli basketbolcuların ailelerini taşıyan araçların salona geç ulaşması yeni bir krize neden oldu. Ailelere ayrılan bölümlerde başka kişilerin oturması tepki toplarken EuroLeague görevlilerinin yaşanan duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.
FENERBAHÇE CEPHESİNDEN SERT ÇIKIŞ
Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi. Ciritci, biletli taraftarların dışarıda bekletilirken biletsiz kişilerin içeri alınmasının organizasyon güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.
EuroLeague yönetiminin yaşananları yalnızca organizasyon aksaklığı olarak değerlendiremeyeceğini belirten Ciritci, mağduriyet yaşayan taraftarlar için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.
EUROLEAGUE YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ile CEO Chus Bueno, yaşanan kriz sonrası Fenerbahçe taraftarlarından özür diledi.
Bodiroga, organizasyonun istenildiği şekilde ilerlemediğini belirtirken Bueno da Fenerbahçe Beko taraftarlarının yaşadığı mağduriyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.
OAKA YÖNETİMİNDEN ÇARPICI İDDİALAR
OAKA yönetiminden sorumlu White Veil şirketi, yaşanan sorunlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada binlerce kişinin kimlik ve bilet kontrolü yapılmadan salona giriş yaptığı belirtildi.
Turnikeler için yanlış veriler sağlandığı, bazı biletlerin salonda bulunmayan koltuk numaralarına tanımlandığı ve güvenlik çıkışlarının kalabalık nedeniyle kapandığı ifade edildi.
GIANNAKOPOULOS'TAN EUROLEAGUE'E TEPKİ
Dimitris Giannakopoulos da yaşanan olaylar sonrası EuroLeague yönetimini hedef aldı. Giannakopoulos, aynı olayların Panathinaikos maçında yaşanması halinde ağır cezalar uygulanacağını söyledi.
Yunan basketbol adamı, organizasyondaki güvenlik eksikliği nedeniyle EuroLeague'in kamuoyuna açıklama yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.