Fenerbahçe'nin tepkisi sonrası EuroLeague'den özür

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a elendi

OAKA YÖNETİMİNDEN ÇARPICI İDDİALAR

OAKA yönetiminden sorumlu White Veil şirketi, yaşanan sorunlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada binlerce kişinin kimlik ve bilet kontrolü yapılmadan salona giriş yaptığı belirtildi.

Turnikeler için yanlış veriler sağlandığı, bazı biletlerin salonda bulunmayan koltuk numaralarına tanımlandığı ve güvenlik çıkışlarının kalabalık nedeniyle kapandığı ifade edildi.

GIANNAKOPOULOS'TAN EUROLEAGUE'E TEPKİ

Dimitris Giannakopoulos da yaşanan olaylar sonrası EuroLeague yönetimini hedef aldı. Giannakopoulos, aynı olayların Panathinaikos maçında yaşanması halinde ağır cezalar uygulanacağını söyledi.

Yunan basketbol adamı, organizasyondaki güvenlik eksikliği nedeniyle EuroLeague'in kamuoyuna açıklama yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol