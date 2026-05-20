Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılmak üzere! Yunan basını duyurdu

Panathinaikos'ta teknik heyet ve yönetim arasındaki sorunlar nedeniyle yarı final öncesi planlanan antrenmanlar iptal edildi.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde yarı finale yükselen Panathinaikos'ta saha dışındaki gelişmeler gündemin merkezine yerleşti. Yeşil-beyazlı ekipte teknik heyet ve yönetim arasında yaşanan süreç nedeniyle takımın planlanan çalışma programında değişikliğe gidildi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, yarı final öncesinde oyunculara verilen üç günlük izin devam ederken takım henüz toplu antrenmanlara başlamadı. Çarşamba günü yapılması planlanan idmanın da olağanüstü gelişmeler nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Ergin Ataman, Final Four'a kalamadı.

KRİTİK GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ Panathinaikos'un ligde PAOK ile oynayacağı yarı final serisinin hazırlıklarına 21 Mayıs Perşembe günü başlanacağı belirtildi. Ancak gözler antrenmandan çok aynı akşam gerçekleşecek kritik toplantıya çevrildi. Kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos ile Ergin Ataman'ın bir araya geleceği görüşmede sezonun geri kalan süreci ve tarafların geleceğe yönelik planlarının masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmenin ardından Panathinaikos cephesinde teknik ekip konusunda net kararın şekillenebileceği ifade ediliyor.