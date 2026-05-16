Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe Beko lider bitirirken, play-off’ta Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic derbide kozlarını paylaşacak. İşte eşleşmeler...

  • Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 98-86 yenerek Basketbol Süper Ligi normal sezonunu lider tamamladı.
  • Fenerbahçe Beko, play-off ilk turunda Esenler Erokspor ile eşleşti ve ev sahibi avantajına sahip olacak.
  • Beşiktaş GAİN, play-off'ta Galatasaray MCT Technic ile karşılaşacak ve saha avantajına sahip olacak.
  • Anadolu Efes, play-off ilk turunda Türk Telekom ile eşleşti.
  • Bahçeşehir Koleji, play-off'ta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji deplasmanında aldığı galibiyetle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, 30. hafta erteleme maçında rakibini 98-86 mağlup ederek normal sezonu lider bitirdi.

FENERBAHÇE BEKO LİDER TAMAMLADI

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji karşısında aldığı galibiyetle play-off'a zirveden girme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, ilk turda Esenler Erokspor ile eşleşti ve seriye ev sahibi avantajıyla başlayacak.

PLAY-OFF'TA DERBİ HEYECANI

Play-off etabının en dikkat çeken eşleşmesi Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasında olacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, seride saha avantajına sahip olacak.

ANADOLU EFES VE BAHÇEŞEHİR'İN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Normal sezonu 4. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off ilk turunda Türk Telekom ile eşleşti.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji ise Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe Beko - Esenler Erokspor
Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic
Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor
Anadolu Efes - Türk Telekom

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol

