Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe Beko lider bitirirken, play-off’ta Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic derbide kozlarını paylaşacak. İşte eşleşmeler...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji deplasmanında aldığı galibiyetle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, 30. hafta erteleme maçında rakibini 98-86 mağlup ederek normal sezonu lider bitirdi.
FENERBAHÇE BEKO LİDER TAMAMLADI
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji karşısında aldığı galibiyetle play-off'a zirveden girme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, ilk turda Esenler Erokspor ile eşleşti ve seriye ev sahibi avantajıyla başlayacak.
PLAY-OFF'TA DERBİ HEYECANI
Play-off etabının en dikkat çeken eşleşmesi Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasında olacak.
Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, seride saha avantajına sahip olacak.
ANADOLU EFES VE BAHÇEŞEHİR'İN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Normal sezonu 4. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off ilk turunda Türk Telekom ile eşleşti.
Sezonu 3. sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji ise Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe Beko - Esenler Erokspor
Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic
Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor
Anadolu Efes - Türk Telekom