Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four'daki rakibi Olympiakos

Final Four'a kalan takımlar Fenerbahçe Beko, Olympiacos B.C., Real Madrid Baloncesto ve Valencia Basket olarak belirlendi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS

İlk yarı final karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer yarı final mücadelesinde ise iki İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Valencia kozlarını paylaşacak.

MAÇLAR OAKA'DA OYNANACAK

Final Four organizasyonu, Panathinaikos'un evi olan OAKA'da düzenlenecek.

Yarı final maçları 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatlerinin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

FİNAL 24 MAYIS'TA

Yarı final mücadelelerini kazanan ekipler, 24 Mayıs Pazar günü EuroLeague şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Öte yandan organizasyonda bu sezon itibarıyla üçüncülük maçının oynanmayacağı açıklandı.

FENERBAHÇE KUPAYI KORUMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, bu sezon da kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi Olympiakos karşısında finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

