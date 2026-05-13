Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four'daki rakibi Olympiakos
EuroLeague’de Final Four heyecanı için geri sayım başladı. Valencia’nın Panathinaikos’u elemesinin ardından son biletin sahibi belli olurken, temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun rakibi de netleşti. Sarı lacivertliler, Olympiakos ile karşılaşacak.
Hızlı Özet Göster
- Valencia Basket, EuroLeague Playoff serisinin beşinci maçında Panathinaikos'u yenerek Final Four'a yükseldi.
- Final Four'a kalan takımlar Fenerbahçe Beko, Olympiacos B.C., Real Madrid Baloncesto ve Valencia Basket olarak belirlendi.
- Fenerbahçe Beko, yarı finalde Olympiakos ile karşılaşacak.
- Real Madrid ve Valencia, diğer yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
- Final Four maçları Panathinaikos'un evi OAKA'da 22 Mayıs'ta başlayacak ve final 24 Mayıs'ta oynanacak.
Valencia Basket, EuroLeague Playoff serisinin beşinci maçında Panathinaikos'u mağlup ederek Final Four'a yükseldi.
İspanyol ekibi seriyi 3-2 kazanarak son bileti alan takım oldu.
FINAL FOUR TAKIMLARI NETLEŞTİ
Böylece EuroLeague'de Final Four'da mücadele edecek dört takım belli oldu:
Fenerbahçe Beko
Olympiacos B.C.
Real Madrid Baloncesto
Valencia Basket
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLYMPIAKOS
İlk yarı final karşılaşmasında son şampiyon Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Bir diğer yarı final mücadelesinde ise iki İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Valencia kozlarını paylaşacak.
MAÇLAR OAKA'DA OYNANACAK
Final Four organizasyonu, Panathinaikos'un evi olan OAKA'da düzenlenecek.
Yarı final maçları 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatlerinin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
FİNAL 24 MAYIS'TA
Yarı final mücadelelerini kazanan ekipler, 24 Mayıs Pazar günü EuroLeague şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
Öte yandan organizasyonda bu sezon itibarıyla üçüncülük maçının oynanmayacağı açıklandı.
FENERBAHÇE KUPAYI KORUMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, bu sezon da kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi Olympiakos karşısında finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.