Beşiktaş GAİN derbide Fenerbahçe Beko’yu devirdi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, deplasmanda sarı lacivertlileri 85-72 mağlup etti.
Derbiye çok etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk 3 dakikada 13-0'lık seri yakaladı.
Siyah-beyazlılar, hücumda ritmini korurken savunmada da Fenerbahçe Beko'ya kolay sayı şansı tanımadı.
dakikada farkı 23 sayıya çıkaran Beşiktaş, ilk periyodu 26-9 önde tamamladı.
DEVREYE 21 SAYI FARKLA GİTTİ
İkinci çeyrekte de skor üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş GAİN, soyunma odasına 49-28 üstün girdi.
Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda kurduğu farkla derbinin kontrolünü büyük ölçüde eline aldı.
FENERBAHÇE DÖNDÜ AMA YETMEDİ
Üçüncü periyodun son bölümünde Fenerbahçe Beko reaksiyon gösterdi.
Sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu sayılarla farkı 11'e kadar indirdi. Ancak Beşiktaş son çeyreğe 65-52 önde girdi.
Son periyotta Onuralp Bitim'in sayılarıyla oyuna tutunan Fenerbahçe, 37. dakikada farkı 7'ye çekti.
SON SÖZ BEŞİKTAŞ'IN
Kritik bölümde daha sakin kalan Beşiktaş GAİN, bulduğu basketlerle farkı yeniden açtı.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki derbiyi 85-72 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
LİDERLİK HESABI SON MAÇA KALDI
Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, normal sezonu 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.
Fenerbahçe Beko ise bir diğer erteleme maçında Bahçeşehir'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler kazanırsa normal sezonu lider bitirecek. Bahçeşehir'in galibiyeti halinde ise Beşiktaş GAİN normal sezonu lider tamamlayacak.