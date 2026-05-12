NBA'nin acı kaybı! Memphis Grizzlies oyuncusu Brandon Clarke yaşamını yitirdi
NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies’in uzun oyuncusu Brandon Clarke’ın hayatını kaybettiği açıklandı. 29 yaşındaki basketbolcunun ölüm nedeni henüz paylaşılmadı.
Memphis Grizzlies forması giyen Brandon Clarke'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. 29 yaşındaki basketbolcunun ölüm haberi, hem Memphis Grizzlies organizasyonu hem de menajerlik şirketi tarafından doğrulandı.
MEMPHIS'TEN DUYGUSAL MESAJ
Memphis Grizzlies kulübü yaptığı açıklamada Brandon Clarke'ın kaybından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.
Kulüp açıklamasında, "Brandon olağanüstü bir takım arkadaşı ve daha da iyi bir insandı. Organizasyonumuz ve Memphis topluluğu üzerindeki etkisi asla unutulmayacak" ifadeleri kullanıldı.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Brandon Clarke'ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Amerikan basınında yer alan haberlerde olayla ilgili detayların ilerleyen günlerde netleşmesinin beklendiği aktarıldı.
NBA'DEN TAZİYE MESAJI
NBA Komiseri Adam Silver da yıldız basketbolcu için bir mesaj yayımladı.
Silver açıklamasında, "Brandon Clarke'ın vefatını öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Oyunu büyük bir tutku ve azimle oynayan sevilen bir takım arkadaşı ve liderdi" dedi.
2019 DRAFTINDA SEÇİLDİ
Brandon Clarke, 2019 NBA Draftı'nda ilk tur 21. sıradan seçilmişti. Draft hakları daha sonra Memphis Grizzlies'e geçen Clarke, kariyerinin tamamını bu takımda geçirdi.
7 SEZON MEMPHIS FORMASI GİYDİ
29 yaşındaki pivot, Memphis Grizzlies formasıyla 7 sezon boyunca mücadele etti. Clarke, NBA kariyerinde maç başına 10.2 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları yakaladı.
SAKATLIKLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Brandon Clarke, sağ diz ve baldır bölgesindeki sakatlıklar nedeniyle 2025-2026 sezonunda yalnızca 2 maçta forma giymişti. Memphis Grizzlies yönetimi, mart ayında oyuncunun sezonu kapattığını açıklamıştı.