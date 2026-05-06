Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip 89-82 kazandı.
GALATASARAY NORMAL SEZONU 7. SIRADA BİTİRDİ
Galatasaray MCT Technic bu sonuçla birlikte sezonun 17. galibiyetini aldı ve normal sezonu 7. sırada tamamladı.
Normal sezonda bir maçı daha kalan Beşiktaş GAİN ise bu sezon ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.
İLK ÇEYREKTE FARKI AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, dış atışlardan bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü eline aldı.
White'ın 7. dakikadaki üçlüğüyle fark 13 sayıya kadar çıktı.
İlk çeyrek sarı-kırmızılıların 29-21 üstünlüğüyle sona erdi.
DEVREYE 10 SAYI FARKLA GİRDİ
İkinci periyotta Beşiktaş, Yiğit Arslan'ın dış atışlarıyla oyuna tutunmaya çalıştı.
Galatasaray ise Muhsin Yaşar ile pota altında etkili oldu.
Sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 45-35 üstün gitti.
BEŞİKTAŞ GERİ DÖNEMEDİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, Gillespie'nin smacıyla 8-0'lık seri yakaladı.
Beşiktaş ise üçüncü çeyreğin son bölümünde Thomas'ın üçlüğüyle reaksiyon verdi.
Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar farkı eritmeye çalışsa da Galatasaray hata yapmadı ve mücadeleyi 89-82 kazandı.
PALMER YILDIZLAŞTI
Galatasaray'da Palmer 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Robinson 17, White ise 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Beşiktaş'ta Dotson 15 sayı üretirken, Sertaç Şanlı 11 sayıyla mücadele etti.