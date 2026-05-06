Beşiktaş'ta Dotson 15, Sertaç Şanlı ise 11 sayıyla mücadele etti.

Galatasaray'da Palmer 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip 89-82 kazandı.

GALATASARAY NORMAL SEZONU 7. SIRADA BİTİRDİ

Galatasaray MCT Technic bu sonuçla birlikte sezonun 17. galibiyetini aldı ve normal sezonu 7. sırada tamamladı.

Normal sezonda bir maçı daha kalan Beşiktaş GAİN ise bu sezon ligdeki 5. mağlubiyetini yaşadı.