EuroCup'ta daha önce Galatasaray 2016'da ve Darüşşafaka 2018'de şampiyonluk elde etmişti.

Türk Telekom'un elenmesiyle EuroCup tarihinde ilk kez finalde iki Türk takımının karşılaşması ihtimali ortadan kalktı.

EuroCup finalinde Beşiktaş GAİN'in rakibi, 3 sezon önce de siyah-beyazlıları yarı finalde eleyen JL Bourg oldu.

Yarı final serisinin ilk karşılaşmasında deplasmanda 99-71 kazanarak önemli bir avantaj elde eden Türk Telekom, Ankara'daki ikinci maçta rakibine 76-73 yenilmişti. Serinin kaderini belirleyen üçüncü mücadelede ise başkent temsilcisi istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Fransa deplasmanında 94-78 kaybeden Türk Telekom, EuroCup'a yarı finalde veda etti.

FİNALDE RAKİP JL BOURG

Bu sonuçla birlikte EuroCup finalinde Beşiktaş GAİN'in rakibi JL Bourg oldu. Fransız ekibi, 3 sezon önce de bu organizasyonda Beşiktaş'ı yarı finalde elemişti. Siyah-beyazlılar bu kez kupaya uzanmak için aynı rakibe karşı sahaya çıkacak.

TARİHİ FİNAL FIRSATI KAÇTI

Türk Telekom'un finale yükselmesi halinde EuroCup tarihinde ilk kez finalde iki Türk takımı karşı karşıya gelecekti. Ancak Fransız temsilcisi serinin son maçını kazanarak bu ihtimali ortadan kaldırdı.

MAÇTA ÇEYREK SKORLARI

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-16 önde kapatan JL Bourg, devreye de 43-39 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı koruyan Fransız ekibi, son periyoda 68-59 önde başladı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, parkeden 94-78 galip ayrıldı.

EUROLEAGUE BİLETİ DETAYI

EuroCup'ta şampiyon olan takım, gelecek sezon EuroLeague'de yer alma hakkı elde edecek. Bu nedenle final yalnızca kupa mücadelesi değil, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılım açısından da büyük önem taşıyor. Kupayı kazanan takım, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yanına eklenerek gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek.

TÜRK TAKIMLARI DAHA ÖNCE İKİ KEZ KAZANDI

EuroCup'ta daha önce iki Türk takımı mutlu sona ulaştı. Galatasaray 2016 yılında, Darüşşafaka ise 2018'de kupayı müzesine götürdü. Türk Telekom ise kupayı kazanması halinde 1997-1998 sezonundan sonra ilk kez EuroLeague'de mücadele edecekti.