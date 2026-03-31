Geçen sezon takımdan ayrılan önemli isimlerin ardından sorumluluğunun arttığını dile getiren Wade Baldwin, takımda yeni bir rol üstlendiğini söyledi. Deneyimli oyuncu, Marco Guduric ve Nigel Hayes-Davis'in takımın temel taşları olduğunu vurgularken, onların ayrılığı sonrası sorumluluğun kendisine geçtiğini ifade etti. Baldwin, bu durumun kendisine sezon boyunca ekstra motivasyon verdiğini belirtti.
"TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Takımdaki değişen görev tanımıyla ilgili de konuşan yıldız basketbolcu, rolünü, zihinsel yaklaşımını ve oyun tarzını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Wade Baldwin, Fenerbahçe Beko'nun çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgularken, sarı-lacivertli ekiple birlikte mümkün olan her kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi.
"SARAS İLE İLİŞKİMİZ ÇOK PROFESYONEL"
Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile olan çalışma düzenine de değinen Baldwin, ilişkilerinin tamamen profesyonel bir zeminde ilerlediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, Jasikevicius'un kuralları net şekilde ortaya koyduğunu ve oyunculardan bunları sahaya yansıtmalarını beklediğini ifade etti.
"BURASI BİR BASKETBOL CENNETİ"
Fenerbahçe'nin kariyerine ve özel hayatına önemli katkı sağladığını belirten Wade Baldwin, kulübün kendisine kendini gösterebileceği güçlü bir platform sunduğunu söyledi. İstanbul'daki yaşamdan, takım içindeki ilişkilerden ve taraftarlardan övgüyle söz eden yıldız isim, tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde basketbol kariyerinin adeta bir cennet haline geldiğini dile getirdi. Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlamasının da kendisini yeniden aynı duyguyu yaşamaya motive ettiğini söyledi.
GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU
Kontrat durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Baldwin, Fenerbahçe ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğunu belirtti. Başarılı gard, uzun vadeli yeni bir anlaşmanın ise gelecek yaz gündeme gelebileceğini ifade etti. Şu anda odağının tamamen takımın hedeflerinde olduğunu vurguladı.
NBA SÖZLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Wade Baldwin, NBA ihtimali hakkında da konuştu. İmzaladığı her sözleşmede NBA çıkış maddesinin yer aldığını söyleyen yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de teklif aldığını ancak tercihinin sarı-lacivertli kulüp olduğunu belirtti. Yeniden böyle bir fırsat doğması halinde bunu değerlendirebileceğini ifade eden Baldwin, önemli olanın doğru takım olduğunu söyledi.