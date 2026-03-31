Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Wade Baldwin, Marco Guduric ve Nigel Hayes-Davis'in ayrılığı sonrası takımda artan sorumluluğunu ve değişen rolünü üstlendiğini açıkladı.

Baldwin, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile ilişkilerinin tamamen profesyonel zeminde ilerlediğini ve antrenörün kuralları net şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Beko ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğunu ve uzun vadeli yeni anlaşmanın gelecek yaz gündeme gelebileceğini ifade etti.

Baldwin, imzaladığı her sözleşmede NBA çıkış maddesi olduğunu ve Fenerbahçe'ye gelmeden önce de teklif aldığını ancak sarı-lacivertli kulübü tercih ettiğini söyledi.

Amerikalı basketbolcu, İstanbul'daki yaşamdan ve taraftarlardan memnun olduğunu belirterek Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlamasının kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Geçen sezon takımdan ayrılan önemli isimlerin ardından sorumluluğunun arttığını dile getiren Wade Baldwin, takımda yeni bir rol üstlendiğini söyledi. Deneyimli oyuncu, Marco Guduric ve Nigel Hayes-Davis'in takımın temel taşları olduğunu vurgularken, onların ayrılığı sonrası sorumluluğun kendisine geçtiğini ifade etti. Baldwin, bu durumun kendisine sezon boyunca ekstra motivasyon verdiğini belirtti. "TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ" Takımdaki değişen görev tanımıyla ilgili de konuşan yıldız basketbolcu, rolünü, zihinsel yaklaşımını ve oyun tarzını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Wade Baldwin, Fenerbahçe Beko'nun çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgularken, sarı-lacivertli ekiple birlikte mümkün olan her kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi.

"SARAS İLE İLİŞKİMİZ ÇOK PROFESYONEL" Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile olan çalışma düzenine de değinen Baldwin, ilişkilerinin tamamen profesyonel bir zeminde ilerlediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, Jasikevicius'un kuralları net şekilde ortaya koyduğunu ve oyunculardan bunları sahaya yansıtmalarını beklediğini ifade etti. "BURASI BİR BASKETBOL CENNETİ" Fenerbahçe'nin kariyerine ve özel hayatına önemli katkı sağladığını belirten Wade Baldwin, kulübün kendisine kendini gösterebileceği güçlü bir platform sunduğunu söyledi. İstanbul'daki yaşamdan, takım içindeki ilişkilerden ve taraftarlardan övgüyle söz eden yıldız isim, tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde basketbol kariyerinin adeta bir cennet haline geldiğini dile getirdi. Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlamasının da kendisini yeniden aynı duyguyu yaşamaya motive ettiğini söyledi.