Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 yendi.
İlk çeyrek, 22-22 berabere sona erdi. Devre ise 37-36 konuk takımın üstünlüğü ile noktalandı. Üçüncü çeyrekte siyah beyazlılar farkı 7'ye kadar çıkarıp son çeyreğe 63-56 önde girdi. Maçı da 82-72 kazandı.
Dusan Alimpijevic'in öğrencileri, finaldeki yerini ayırdı.
İLK ÇEYREKTE DENGE VARDI
Karşılaşmaya ilk sayıyı bularak başlayan Bahçeşehir Koleji, dış atışlardan ürettiği basketlerle skor üstünlüğünü eline aldı. Ev sahibi ekip 6. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş GAİN ise savunmada sertliğini artırarak oyuna ortak oldu ve skoru eşitledi. Son bölümde öne geçen siyah-beyazlılar üstünlüğünü koruyamadı ve ilk periyot 22-22 eşitlikle tamamlandı.
SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
İkinci çeyrekte iki takım da hücumda karşılıklı sayılar buldu. Beşiktaş GAİN'in farkı açma girişimlerine yanıt veren Bahçeşehir Koleji, oyunun içinde kalmayı başardı. Berk Uğurlu'nun basketleriyle öne geçen siyah-beyazlılar karşısında ev sahibi ekip son bölümde yeniden üstünlüğü yakaladı. Ancak Beşiktaş GAİN, devre bitmeden bulduğu basketle ilk yarıyı 37-36 önde kapattı.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA KONTROLÜ ALDI
İkinci yarıya Zizic'in sayısıyla başlayan Beşiktaş GAİN, 6-0'lık seriyle farkı açtı. Bahçeşehir Koleji zaman zaman oyuna tutunsa da siyah-beyazlı ekibin ritmini bozamadı. Ponitka'nın üç sayılık basketi farkı eritse de Beşiktaş GAİN, pota altındaki boşlukları iyi değerlendirdi ve son bölüme doğru kontrolü tamamen eline aldı. Siyah-beyazlılar, bitime 1,5 dakika kala farkı 10 sayıya çıkardı ve üçüncü çeyreği 63-56 önde geçti.
SON BÖLÜMDE FİNAL BİLETİ GELDİ
Final periyodunda Bahçeşehir Koleji farkı eritmek için baskısını artırdı. Ev sahibi ekip son 4 dakikaya girilirken skoru 67-64'e getirdi ve yeniden umutlandı. Kritik anlarda hücumda dış atışlarla etkili olan Beşiktaş GAİN, savunmada da sertliğini yükseltti. Kalan bölümde üstünlüğünü bırakmayan siyah-beyazlılar, parkeden 82-72 galip ayrıldı ve finale yükseldi.