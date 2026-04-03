İkinci çeyrekte iki takım da hücumda karşılıklı sayılar buldu. Beşiktaş GAİN'in farkı açma girişimlerine yanıt veren Bahçeşehir Koleji, oyunun içinde kalmayı başardı. Berk Uğurlu'nun basketleriyle öne geçen siyah-beyazlılar karşısında ev sahibi ekip son bölümde yeniden üstünlüğü yakaladı. Ancak Beşiktaş GAİN, devre bitmeden bulduğu basketle ilk yarıyı 37-36 önde kapattı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA KONTROLÜ ALDI

İkinci yarıya Zizic'in sayısıyla başlayan Beşiktaş GAİN, 6-0'lık seriyle farkı açtı. Bahçeşehir Koleji zaman zaman oyuna tutunsa da siyah-beyazlı ekibin ritmini bozamadı. Ponitka'nın üç sayılık basketi farkı eritse de Beşiktaş GAİN, pota altındaki boşlukları iyi değerlendirdi ve son bölüme doğru kontrolü tamamen eline aldı. Siyah-beyazlılar, bitime 1,5 dakika kala farkı 10 sayıya çıkardı ve üçüncü çeyreği 63-56 önde geçti.

SON BÖLÜMDE FİNAL BİLETİ GELDİ

Final periyodunda Bahçeşehir Koleji farkı eritmek için baskısını artırdı. Ev sahibi ekip son 4 dakikaya girilirken skoru 67-64'e getirdi ve yeniden umutlandı. Kritik anlarda hücumda dış atışlarla etkili olan Beşiktaş GAİN, savunmada da sertliğini yükseltti. Kalan bölümde üstünlüğünü bırakmayan siyah-beyazlılar, parkeden 82-72 galip ayrıldı ve finale yükseldi.