Son hafta mücadelesine üst tur hedefiyle çıkan Galatasaray MCT Technic, zorlu deplasmanda istediği sonucu alamasa da grup aşamasını ilk iki içinde tamamlayarak yoluna devam etti. Karşılaşma boyunca oyunun içinde kalmaya çalışan sarı-kırmızılılar, rakibinin hücumdaki yüksek skor üretimine engel olamadı. GALATASARAY SAHADAN MAĞLUP AYRILDI Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kapanış haftasında oynanan mücadelede Rytas Vilnius, skor üstünlüğünü elinde tutmayı başardı. Galatasaray MCT Technic ise zaman zaman farkı eritme çabası gösterse de parkeden 90-81'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadelede ortaya çıkan skor, sarı-kırmızılı ekip adına grup etabının son haftasında istenen tabloyu getirmedi. Karşılaşmanın genelinde rakibinin temposuna karşılık vermeye çalışan Galatasaray, hücumda ürettiği 81 sayıya rağmen savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle galibiyete ulaşamadı. Rytas Vilnius'un 90 sayılık performansı, maçın sonucunu belirleyen ana unsur oldu.

GRUBU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyete rağmen üst tur biletini alarak Avrupa'da yoluna devam etti. Böylece Galatasaray, çeyrek final etabında mücadele etme hakkı kazandı. Grup aşamasında ortaya koyduğu performansla ilk iki içinde kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, son haftada alınan yenilgiye rağmen hedefini gerçekleştirdi. Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Galatasaray, organizasyonda bir üst turda yer alma hakkını korudu.