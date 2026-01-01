NBA'de Thunder seriyi sürdürdü

NBA'de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayıyla öne çıktığı maçta Portland Trail Blazers'ı 124-95 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Thunder'ın ev sahibi olduğu maçta Gilgeous-Alexander, Blazers'a karşı 30 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynadı. Blazers'ta ise Sidy Cissoko 19 sayı, Deni Avdija ise 17 sayı kaydetti.

Oynadığı 34 müsabakada 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.