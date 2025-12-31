Galatasaray Basketbol'da Gianmarco Pozzecco dönemi
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı’nda teknik yapılanma netlik kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Gianmarco Pozzecco’nun getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Galatasaray, 53 yaşındaki Gianmarco Pozzecco ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte sarı-kırmızılı ekipte yeni dönem resmen başlamış oldu.
GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ NETLEŞTİ
Gianmarco Pozzecco'nun, 5 Ocak 2026 tarihinde Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın başına geçeceği bildirildi. İtalyan antrenörün, bu tarihten itibaren takımın tüm teknik sorumluluğunu üstleneceği belirtildi.
SON OLARAK MİLLİ TAKIMDA GÖREV YAPTI
Pozzecco, Galatasaray'daki yeni görevine başlamadan önce İtalya Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının, milli takım kariyerinin ardından kulüp basketboluna Galatasaray ile dönüş yaptığı ifade edildi.