Galatasaray Basketbol'da Gianmarco Pozzecco dönemi

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Galatasaray, 53 yaşındaki Gianmarco Pozzecco ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte sarı-kırmızılı ekipte yeni dönem resmen başlamış oldu.