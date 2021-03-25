Basketbolcu olarak Barcelona'dan uzun yıllar uzak kalmasına rağmen kulüp elçiliği gibi farklı görevlerle her zaman kulübe yakın olduğunu aktaran Gasol, "Şimdi basketbolcu olarak tekrar takımdayım. Zaten büyük bir takım olan ve iyi bir yerde bulunan Barcelona'ya yardım etmek istiyorum. Kariyerimde eksik olan Avrupa Ligi şampiyonluğunu bu sezon takımımın kazanması ve bunu için yardım etmek en büyük arzum." şeklinde konuştu.