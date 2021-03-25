Blaugrana Spor Salonu'nda yapılan tanıtımda konuşan Gasol, "Eve döndüğüm için çok memnunum ve herkese teşekkür ediyorum. Benim için çok özel bir an. Heyecanla ve 20 yıl önceki hırsımla geri dönüyorum." dedi.
"KARİYERİMDE EKSİK OLAN AVRUPA LİGİ"
Basketbolcu olarak Barcelona'dan uzun yıllar uzak kalmasına rağmen kulüp elçiliği gibi farklı görevlerle her zaman kulübe yakın olduğunu aktaran Gasol, "Şimdi basketbolcu olarak tekrar takımdayım. Zaten büyük bir takım olan ve iyi bir yerde bulunan Barcelona'ya yardım etmek istiyorum. Kariyerimde eksik olan Avrupa Ligi şampiyonluğunu bu sezon takımımın kazanması ve bunu için yardım etmek en büyük arzum." şeklinde konuştu.
Zor bir sakatlık dönemi geçirdiğini kaydeden Gasol, kariyerini basketbol oynayarak ve bundan zevk alarak sona erdirmek istediğini, "sonunda ne olursa olsun ayrıcalıklı bir kariyer geçirdiğini" vurguladı.