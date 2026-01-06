Christopher Nkunku idmanlara başladı

Cagliari karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Nkunku, pazartesi gününün ardından salı günü de takımla antrenmana çıkmadı. 28 yaşındaki futbolcunun, ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle bireysel program uyguladığı öğrenildi.

GENOA MAÇI ŞÜPHELİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Christopher Nkunku'nun perşembe günü oynanacak Genoa karşılaşmasında da forma giymesi zor görünüyor. Ayak bileğindeki ağrıların henüz tamamen geçmediği ve teknik ekibin riske girmek istemediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 15 resmi maçta süre alan Christopher Nkunku, takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.